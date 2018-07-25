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Só amor

Lulu Santos agradece mensagens de fãs ao postar foto com namorado

Clebson, namorado do cantor, é 39 anos mais novo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 jul 2018 às 12:44

Publicado em 25 de Julho de 2018 às 12:44

Clebson Teixeira, de 26 anos, é o novo namorado de Lulu Santos, de 65 anos Crédito: Reprodução/Instagram @lulusantosoficial
O cantor Lulu Santos utilizou o Instagram para agradecer a receptividade dos fãs após a publicação de uma foto com Clebson Teixeira, com quem tem um relacionamento. "É claro que a gente tá vivendo um momento muito especial e queria dividir isso com vocês", disse o técnico do The Voice.
Lulu havia publicado uma foto ao lado de Clebson, baiano de 26 anos, fazendo um voo de helicóptero. Diversos seguidores, amigos e fãs do cantor comentaram na publicação, que alcançou quase 15 mil curtidas. "Beijo de dinda!", comentou a colega de programa Ivete Sangalo. A cantora recebeu um "Mainha madrinha" como resposta de Lulu, ao lado de um emoticon de coração e de beijo.
"A gente deseja o mesmo em dobro", finalizou o cantor de 65 anos, dono do hit Toda Forma de Amor.

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