Luísa Sonza passa por cirurgia para remover verrugas

Luísa Sonza está com alguns curativos nas mãos e os fãs estão curiosos para saber do que se trata. Muitos até questionaram se o machucado tinha a ver com suas unhas postiças, mas a loira esclareceu o fato e declarou que se trata de uma cirurgia que fez para remover verrugas.

Procurada pelo colunista Leo Dias, a loira disse: "É uma bobagem, eu tenho verrugas nesses dedos por baixa imunidade há um tempo, antes mesmo de ter unhas postiças ou não, e decidi tirá-las esses dias. Era pra ser uma cirurgia pequena, mas como da pra ver, não tive tempo pra ficar de repouso, o sangue acabou não estancando. Então voltei ao médico e em vez de fazer um curativo normal, fiz esses mais grossos e apertados pro sangue parar de sair, pois teria um show. Mas já vou tirá-los".