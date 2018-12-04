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Curativos

Luísa Sonza passa por cirurgia para remover verrugas

Cantora chamou a atenção com curativos grossos nas mãos

Publicado em 04 de Dezembro de 2018 às 12:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2018 às 12:08
A cantora Luísa Sonza Crédito: Reprodução/Instagram @luisasonza
Luísa Sonza está com alguns curativos nas mãos e os fãs estão curiosos para saber do que se trata. Muitos até questionaram se o machucado tinha a ver com suas unhas postiças, mas a loira esclareceu o fato e declarou que se trata de uma cirurgia que fez para remover verrugas. 
Procurada pelo colunista Leo Dias, a loira disse: "É uma bobagem, eu tenho verrugas nesses dedos por baixa imunidade há um tempo, antes mesmo de ter unhas postiças ou não, e decidi tirá-las esses dias. Era pra ser uma cirurgia pequena, mas como da pra ver, não tive tempo pra ficar de repouso, o sangue acabou não estancando. Então voltei ao médico e em vez de fazer um curativo normal, fiz esses mais grossos e apertados pro sangue parar de sair, pois teria um show. Mas já vou tirá-los". 

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