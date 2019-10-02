Home
Luísa Sonza: "Não ligo para a estética"

Cantora e esposa de Whindersson Nunes diz que mantém alimentação saudável por criação que teve no interior

Redação de A Gazeta

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 09:24

 Atualizado há 6 anos

A cantora Luísa Sonza, em evento de maison de cosméticos francesa, em São Paulo Crédito: Lancôme/Divulgação

Luísa Sonza, de 21 anos, leva os cuidados com a beleza a sério, mas foi enfática a dizer que não é das mais ligadas no mundo da estética durante lançamento de perfume de grife francesa em São Paulo. 

Durante o festão, em entrevista à revista Quem, a loira revelou cuidados com a aparência: "Estou numa fase muito cuidados comigo no geral. Não só com a pele, mas com o corpo e a alimentação".

A cantora admitiu, sim, que é fã de esportes e não é à toa: a mãe é educadora física. "Já tive sonho de ser jogadora de futebol. Gosto Gosto de esporte, no sentido da saúde do corpo. Cuido do corpo, mas não ligo para a estética", finalizou.

