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POLÊMICA

Luisa Sonza explica por que cancelou parceria com Nego do Borel

'Não ia de acordo com meus ideais', afirmou cantora sobre acusações de transfobia ao cantor

Publicado em 22 de Janeiro de 2019 às 15:19

Publicado em 

22 jan 2019 às 15:19
22/01/2019 - Luisa Sonza e Nego do Borel Crédito: Instagram / @luisasonza | Instagram / @negodoborel
A cantora Luisa Sonza falou sobre o cancelamento de uma música que faria em parceria com o funkeiro Nego do Borel em entrevista ao canal de Matheus Mazzafera nesta segunda-feira, 21.
Questionada pelo apresentador se o cancelamento teria a ver com o episódio envolvendo o cantor e a transexual Luisa Marilac, a cantora confirmou.
"Obviamente, eu não concordo com algumas atitudes que ele teve. Isso não ia de acordo com meus ideais e com as minhas ideias", explicou.
Na ocasião, Nego respondeu de forma considerada transfóbica a um comentário de Luisa: "Você é um homem gato, parabéns".
"Onde você está vendo um homem aqui, Nego? De coração, gosto muito do seu trabalho, acho um homem lindo. Seu comentário me deixou passada", respondeu Luisa Marilac. Posteriormente, o cantor pediu desculpas.
"Ele reconheceu, acho que isso vai ajudar ele a rever, entender que isso é um assunto sério. Mas é isso, tento ser sempre transparente e gosto de ter coerência nas minhas ideias. Quanto maior a união, melhor", concluiu Luisa Sonza.
Confira o vídeo em que Luisa Sonza explica o cancelamento de uma música em parceria com Nego do Borel:

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