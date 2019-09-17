Luísa Sonza diz em rede social que são raros os dias em que acorda feliz

A cantora Luísa Sonza Crédito: TV Globo

cantora Luísa Sonza , 21, surpreendeu os fãs nesta terça-feira (17) ao dizer em uma rede social que são raros os dias em que ela acorda feliz. A artista, casada com o humorista e youtuber Whindersson Nunes, fez o desabafo no Twitter ao responder comentário de uma internauta, que dizia que Luísa é "perfeita" e tem tudo para estar satisfeita com a vida.

A conversa começou quando a cantora publicou: "Amo acordar feliz". Uma seguidora dela, então, comentou: "Se eu fosse perfeita, rica, recebendo mimos diariamente e casada com a pessoa que eu amo acordaria sempre assim."

Luísa rebateu: "Tenho tudo isso e são raros os dias que acordo feliz, concluo que nossa felicidade não depende de nada externo, e sim interno... Nossa mente é nosso pior inimigo."

Após o desabafo, vários fãs da cantora a apoiaram. "Luisa, a gente te ama, nunca se esqueça disso. A gente está aqui pro que você precisar, você é demais", escreveu uma delas.

Marido de Luísa, Whindersson Nunes revelou em maio deste ano que tem uma depressão severa. "Eu sinto uma angústia todos os dias, todos os dias, algumas risadas, algumas brincadeiras e depois lá estou eu de novo com esse sentimento ruim. Me sinto mal por não poder me ajudar, mesmo eu às vezes ajudando alguém, eu procuro ajuda nos amigos, na família, mas eu me sinto tão triste, tão triste", disse ele na época.

Para tratar da doença, ele se afastou dos holofotes por alguns meses. Voltou em agosto com o show "A Volta do que Não Foi".