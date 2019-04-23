Luísa Sonza cancela compromissos para ter folga com Whindersson

Luísa Sonza com o marido, o humorista, Whindersson Nunes Crédito: Reprodução/Instagram

A cantora Luísa Sonza, 20, afirmou nesta segunda-feira (22), em suas redes sociais, que cancelou seus compromissos por cerca de um mês para passar mais tempo com o marido, o humorista Whindersson Nunes, 24, que foi submetido a uma cirurgia de urgência na semana passada.

"Eu acordei e estou assim porque cancelei praticamente todos os meus compromissos durante um mês. Então meio que estou de folga com meu maridão. Aproveito para mostrar algumas coisinhas em casa, enquanto ele joga videogame, porque ele não sai daquele videogame", afirmou ela de pijama.

Sonza ainda publicou um vídeo pedindo que as pessoas não se intrometam na vida dos outros. "Não é só porque sou famosa, acho que a gente não tem que se meter na vida de quem não é famoso também, dar opinião sem saber o que acontece ou achar coisa porque viu na internet. Tem que focar mais na sua vida, olhar para o seu nariz".

A decisão da cantora acontece alguns dias depois de Nunes ter se submetido a uma cirurgia no ânus e em caráter de urgência. "Eu estava sentindo uma dor na beirada do 'forébis', fui no médico e ele disse que tinha que operar urgente! Mas era só o que me faltava", contou ele aos fãs na última terça-feira (16).

Dias antes, o humorista fez um longo desabafo sobre a dificuldade de lidar com a fama e a tristeza contra a qual tem lutado há anos. "Vocês devem ter visto que eu não estou muito bem, trabalhei muito nos últimos anos, estou cansado, vou tirar um tempinho pra mim e logo estarei de volta cheio de história", afirmou ele na ocasião.