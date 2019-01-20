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BBB 19

Luisa Mell pede Maycon fora por suposta crueldade contra animais

Dentro da casa do Big Brother Brasil, o participante fez comentários em que deu a entender que já maltratou gatos

Publicado em 

20 jan 2019 às 18:08

Publicado em 20 de Janeiro de 2019 às 18:08

BBB19: Maycon é de Piumhi (MG) Crédito: Divulgação/GShow
A apresentadora Luisa Mell usou seu Instagram para pedir a eliminação de Maycon, do BBB 19. Dentro da casa do Big Brother Brasil, o participante fez comentários em que deu a entender que já maltratou gatos em sua infância.
"Já viu gato? Você coloca um adesivo do lado aqui no gato e ele fica andando assim [gesticula enquanto ri]. Nunca fez isso? Já amarrou bombinha no rabo dele?", afirmou Maycon no referido momento.
> "BBB 19": polêmica do ronco divide a casa
Diante da reação negativa por parte dos outros confinados, se resignou: "Ah, cês nem teve [sic] infância".
Luisa Mell se revoltou e compartilhou o vídeo com um pedido: "Me ajudem a tirar este idiota?".
Atualmente, Maycon está no Super Paredão do BBB 19. Nele, 14 participantes correm o risco de eliminação já na primeira semana: o público vota em quem quer que fique e o menos votado está fora da casa.
"Inacreditável! Isso não é coisa de criança. Isso é crueldade! Vamos tirá-lo? Fora Maicon", concluiu.

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