Luisa Marilac coloca briga com Nego do Borel na mão de advogados

A travesti Luisa Marilac em cena de vídeo gravado em comemoração ao Dia da Visibilidade Trans, no dia 29 de janeiro de 2019 Crédito: Reprodução/YouTube Luisa Marilac

A polêmica de Nego do Borel envolvendo transfobia pode estar só começando: é que, agora, o caso está na mão dos advogados da travesti Luisa Marilac. Neste dia 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans, ela postou vídeo em seu canal no YouTube detalhando o caso.

"Eu não movi uma ação contra o Nego do Borel porque a minha equipe entrou em contato com a dele para tentarmos um projeto de conscientização. A intenção era essa. Mas o tempo se passou, o assunto já está morrendo, graças a Deus, mas eu e minha assessoria estamos esperando uma posição do Borel e de sua assessoria. Quero que ele, depois de me feito mal, agora pague com o bem", disse, na gravação que em menos de duas horas foi vista por mais de 1,7 mil pessoas.

Sempre tive carinho e respeito por Nego do Borel até o dia que ele me magoou com aquele comentário Luisa Marilac, travesti atacada por comentário de Nego do Borel

Luisa se mostrou realmente decidida quanto à postura que espera do cantor e finalizou: "Não deixo mais ninguém bater na minha cara, vir me ofender, e aí vem pedir desculpa e fica por isso mesmo. Não, não deixo". Assista:

EQUIPE DE ADVOGADOS TOMA CONTA DA SITUAÇÃO

Em seu perfil do Instagram, Luisa publicou mensagem que diz: "Tentei usar o amor, a coerência, o bom senso... Pelo visto não funcionou. Sempre com respeito ao próximo vamos procurar o nosso direito. Agora está na mão de vocês, Tonon Advogados".

No fundo da mensagem, Luisa relembrou o comentário de Nego: "Luisa Marilac você é um homem gato também. Parabéns. Deve estar cheio de gatas, né".