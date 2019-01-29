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Novelão

Luisa Marilac coloca briga com Nego do Borel na mão de advogados

Travesti publicou vídeo no YouTube explicando situação, em comemoração do Dia da Visibilidade Trans, comemorado no dia 29 de janeiro
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

29 jan 2019 às 14:09

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 14:09

A travesti Luisa Marilac em cena de vídeo gravado em comemoração ao Dia da Visibilidade Trans, no dia 29 de janeiro de 2019 Crédito: Reprodução/YouTube Luisa Marilac
A polêmica de Nego do Borel envolvendo transfobia pode estar só começando: é que, agora, o caso está na mão dos advogados da travesti Luisa Marilac. Neste dia 29 de janeiro, Dia da Visibilidade Trans, ela postou vídeo em seu canal no YouTube detalhando o caso. 
"Eu não movi uma ação contra o Nego do Borel porque a minha equipe entrou em contato com a dele para tentarmos um projeto de conscientização. A intenção era essa. Mas o tempo se passou, o assunto já está morrendo, graças a Deus, mas eu e minha assessoria estamos esperando uma posição do Borel e de sua assessoria. Quero que ele, depois de me feito mal, agora pague com o bem", disse, na gravação que em menos de duas horas foi vista por mais de 1,7 mil pessoas. 
Sempre tive carinho e respeito por Nego do Borel até o dia que ele me magoou com aquele comentário
Luisa Marilac, travesti atacada por comentário de Nego do Borel
Luisa se mostrou realmente decidida quanto à postura que espera do cantor e finalizou: "Não deixo mais ninguém bater na minha cara, vir me ofender, e aí vem pedir desculpa e fica por isso mesmo. Não, não deixo". Assista: 
EQUIPE DE ADVOGADOS TOMA CONTA DA SITUAÇÃO
Em seu perfil do Instagram, Luisa publicou mensagem que diz: "Tentei usar o amor, a coerência, o bom senso... Pelo visto não funcionou. Sempre com respeito ao próximo vamos procurar o nosso direito. Agora está na mão de vocês, Tonon Advogados". 
No fundo da mensagem, Luisa relembrou o comentário de Nego: "Luisa Marilac você é um homem gato também. Parabéns. Deve estar cheio de gatas, né". 
Crédito: Reprodução/Instagram @luisamarilacc

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