Luisa Marilac cobra atitude de Nego do Borel para ajudar LGBTs

Parece estar longe de terminar essa história de Nego do Borel e comentários transfóbicos nas redes sociais contra Luisa Marilac. Ela, inclusive, está cobrando o cantor que tome uma atitude para ajudar os LGBTs depois de toda a polêmica em que se envolveu.
Segundo informações do colunista Leo Dias, a travesti está a ponto de postar vídeo em suas redes sociais provocando Nego a tomar uma decisão. Na gravação, Luisa deve ainda pedir ajuda dos seguidores para cobrarem a atitude do cantor.
"Sugerimos que ele destinasse algum valor, alguma verba de show para alguma instituição de acolhida LGBT , e ele não respondeu", conta a advogada de Luisa.
Procurada por Leo Dias, a assessoria de imprensa de Nego do Borel afirma que o objetivo deles é "esquecer" a polêmica e que se alguma ação for realizada, será sem a presença e o conhecimento da imprensa.