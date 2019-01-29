Luisa Marilac cobra atitude de Nego do Borel para ajudar LGBTs

Crédito: Montagem Gazeta Online

Parece estar longe de terminar essa história de Nego do Borel e comentários transfóbicos nas redes sociais contra Luisa Marilac. Ela, inclusive, está cobrando o cantor que tome uma atitude para ajudar os LGBTs depois de toda a polêmica em que se envolveu.

Segundo informações do colunista Leo Dias, a travesti está a ponto de postar vídeo em suas redes sociais provocando Nego a tomar uma decisão. Na gravação, Luisa deve ainda pedir ajuda dos seguidores para cobrarem a atitude do cantor.

"Sugerimos que ele destinasse algum valor, alguma verba de show para alguma instituição de acolhida LGBT , e ele não respondeu", conta a advogada de Luisa.