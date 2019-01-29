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Novelão

Luisa Marilac cobra atitude de Nego do Borel para ajudar LGBTs

Segundo informações do colunista Leo Dias, a equipe de advogados da travesti está perto de orientá-la a postar vídeo nas redes sociais provocando o cantor

Publicado em 29 de Janeiro de 2019 às 11:21

Publicado em 

29 jan 2019 às 11:21
Crédito: Montagem Gazeta Online
Parece estar longe de terminar essa história de Nego do Borel e comentários transfóbicos nas redes sociais contra Luisa Marilac. Ela, inclusive, está cobrando o cantor que tome uma atitude para ajudar os LGBTs depois de toda a polêmica em que se envolveu. 
Segundo informações do colunista Leo Dias, a travesti está a ponto de postar vídeo em suas redes sociais provocando Nego a tomar uma decisão. Na gravação, Luisa deve ainda pedir ajuda dos seguidores para cobrarem a atitude do cantor. 
"Sugerimos que ele destinasse algum valor, alguma verba de show para alguma instituição de acolhida LGBT , e ele não respondeu", conta a advogada de Luisa. 
Procurada por Leo Dias, a assessoria de imprensa de Nego do Borel afirma que o objetivo deles é "esquecer" a polêmica e que se alguma ação for realizada, será sem a presença e o conhecimento da imprensa.

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