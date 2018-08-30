Ludmilla usa roupa de estilista de Vila Velha em show na Europa

Ludmilla usa roupa do estilista Heberth Portilla, de Vila Velha em show na Europa Crédito: Reprodução/Instagram @heberthportilla

Ludmilla num dos shows realizados em Portugal, durante sua turnê europeia. Um morador de Vila Velha está feliz da vida e orgulhoso com o fruto do seu trabalho. Heberth Portilla, de 22 anos, é o nome por trás de um look usado pornum dos shows realizados em Portugal, durante sua turnê europeia.

Segundo o baiano, ele mandou alguns croquis para os dois stylists que vestem a funkeira. Eles curtiram tanto que entraram em contato com Herberth para que ele fizesse um dos modelos para a turnê da funkeira na Europa.

"Quando eles (os produtores) me retornaram, eu já estava super ansioso, nervoso, falando com a produção por telefone e lutando contra o tempo. O contato foi em uma quarta-feira e eles precisavam que a roupa estivesse com ela já na sexta-feira da outra semana", destaca o rapaz, que criou sua marca há cerca de um ano e, de lá para cá, já vestiu algumas artistas.

"Vestir gente famosa nunca foi o meu sonho, meu sonho era fazer o que eu faço hoje. Mas foi acontecendo", afirma.

Em 2017, ele vestiu a drag queen Lia Clark, em uma apresentação que ela fez no Espírito Santo. Essa foi a primeira vez em que Heberth fez uma criação para uma artista. "Só que ela (a Lia) foi indicando para muitas outras pessoas, que passaram a me procurar", detalha.

Aretuza Lovi, Gloria Groove e outras figuras representativas no cenário artístico nacional. "Hoje em dia, esse pessoal já confia em mim. A gente conversa no WhatsApp como amigos mesmo e, quanto mais você faz para elas, mais conhece do gosto que cada uma tem", avalia. O movimento acabou trazendo às mãos do estilista a responsabilidade de vestire outras figuras representativas no cenário artístico nacional. "Hoje em dia, esse pessoal já confia em mim. A gente conversa no WhatsApp como amigos mesmo e, quanto mais você faz para elas, mais conhece do gosto que cada uma tem", avalia.

Para fazer o look, Heberth não precisou se encontrar com Ludmilla. Ele comenta que os stylists da cantora têm todas as medidas dela: "Tanto é que deu certo. Ela vestiu e ficou perfeito. Os stylists dela gostaram logo de cara do que eu fiz quando eles receberam o look. E Ludmilla, também. Eles me mandaram mensagem falando que foi ótimo e que ela gostou muito", confidencia.

Croqui feito por Heberth Portilla para Ludmilla Crédito: Heberth Portilla/Divulgação

O modelito de Ludmilla foi feito em cirrê, um tecido que lembra o couro, e possui aplicações em malha que ilustram labaredas. Essas foram recortadas e bordadas à mão, individualmente. "Acho que foi a roupa mais trabalhosa que eu já fiz", brinca.

Foi a roupa que mais me deu trabalho até hoje, mas foi compensador porque foi a maior artista que eu já vesti Heberth Portilla, estilista de Vitória