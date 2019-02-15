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Lançamento

Ludmilla lança primeiro DVD após sete anos de carreira

Funkeira lançou DVD na Barra da Tijuca, no Rio

Publicado em 

15 fev 2019 às 11:45

Publicado em 15 de Fevereiro de 2019 às 11:45

Crédito: Reprodução/Facebook
A cantora Ludmilla, 23, gravou o primeiro DVD de sua carreira, "Hello Mundo", na noite desta quinta-feira (14). O evento foi realizado na Jeunesse Arena, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio.
Anitta foi uma das mais aguardadas participações especiais da noite. Juntas, elas cantaram "Favela". O público dançou bastante e pediu bis, mas não foi atendido. A presença da poderosa foi no estilo "vapt-vupt".
A participação de Simone e Simaria contou com o dinamismo e a simpatia característicos da dupla. As sertanejas brincaram no palco, ensinaram o refrão da música e pediram para que o público aplaudisse bastante.
Ludmilla fez performances durante todo o show ao lado do corpo de baile. A apresentação foi realizada em três palcos interativos, os quais contavam com um grande painel de LED com intervenções artísticas e um andaime.
Ela interagiu poucas vezes com a plateia e também com os convidados. Cumprimentou e agradeceu a todos no início da apresentação e quase não saiu do script das músicas ao longo do show. 
A única música sobre a qual a cantora falou um pouco foi "Tudo Porque Você Mentiu". A canção, segundo ela, surgiu a partir de uma grande decepção amorosa do passado.
"Eu o amava loucamente e perdoava todas as merdas dele, mas aí ele me traiu. E a menina não era nem metade de mim", relembrou, emocionada.
Ludmilla também homenageou a cantora Beyoncé, sua maior inspiração musical, cantando "Halo". Foi a estreia da funkeira cantando em inglês nos palcos.
"Essa música anexou muito a minha vida. Sempre gostei muito de cantar e de dançar, mas não tinha  em quem me inspirar. Um dia passei numa feira, que estava rolando o DVD da Beyoncé na televisão. Queria ser igual àquela mulher. Beyoncé, onde quer que você esteja, quero que saiba que você faz parte disso aqui", disse.
Ferrugem, Jão e Léo Santana completaram o time de parceiros do DVD "Hello Mundo", que tem 23 faixas, sendo nove inéditas.
A ideia de chamar representantes de diversos ritmos musicais, segundo Ludmilla, foi mostrar que ela é uma cantora versátil e com potência vocal. A artista não quer ficar apenas ligada ao universo do funk.

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