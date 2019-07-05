Home
Ludmilla fala sobre sexo com namorada: "Muito lindo"

Ludmilla é a primeira mulher da vida de Brunna, sua dançarina

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 5 de julho de 2019 às 11:49

 - Atualizado há 6 anos

A cantora Ludmilla e a namorada, Brunna Gonçalves Crédito: Reprodução/Instagram @brumilla_meucasal_

Ludmilla e a namorada, a dançarina Brunna Gonçalves, estão ostentando o maior love por onde quer que passam. Depois de assumirem o relacionamento e serem vistas publicamente como casal, as duas têm ficado mais à vontade para falar sobre o amor. 

Na última quinta (4), saiu parte de um vídeo que as duas gravaram juntas para um canal do YouTube. Nele, Ludmilla revelou que a primeira vez do casal na cama foi em Florianópolis. "Foi lindo, em um lugar lindo! Uma vista de frente para o mar em Floripa, em Jurerê", lembraram as duas, durante a filmagem. 

Ludmilla falou que mesmo já tendo se relacionado com outras meninas, só se sentiu à vontade para assumir o namoro com Brunna, que admitiu que a funkeira é a primeira mulher da sua vida. As duas ainda revelaram que têm vontade de casar e ter filhos: "Não agora". 

