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Ludmilla diz que perdeu contratos após assumir namorada

Apesar disso, cantora garante que sentiu alívio depois que assumiu o relacionamento

Publicado em 24 de Junho de 2019 às 18:00

Publicado em 

24 jun 2019 às 18:00
Foi um alívio para Ludmilla, 24, assumir o seu namoro com a bailarina Brunna. Recomendada a dar um tempo antes de abrir a relação ao público, a cantora revela que conversava em códigos com os amigos na frente de outras pessoas. 
Crédito: Bruno Henrique/Reprodução/Instagram @warnermusicbr
Ela sentiu, no entanto, o resultado da revelação. "Apareceram várias pessoas querendo fazer comerciais, dar patrocínios, mas também perdi contratos", disse em entrevista à revista Ela, do jornal O Globo. 
A mãe dela, Silvana Oliveira, afirmou que a parte mais importante para Ludmilla é poder compartilhar momentos com a namorada. "Fiquei muito feliz ao ver a felicidade dela em poder estar com a Brunna onde ela quiser", disse na entrevista. 
Ludmilla já havia dito que a história com Brunna foi longa. Elas ficaram algumas vezes há dois anos e a cantora se esquivou, até que a "paixão pegou". Há mais de sete meses juntas, ela decidiu que era o momento de o mundo saber sua história real.
A cantora disse que já que lidar com muito mais do que assumir a sua bissexualidade. "Vivi por muito tempo essa angústia. Já sou uma pessoa que carrega uma mochila lotada de preconceitos. Negra, funkeira, periférica, bissexual...Pesado, né? A maioria dos hipócritas não suporta isso. Tem que ter muita disposição para assumir tanta coisa".

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