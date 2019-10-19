Home
>
Famosos
>
Ludmilla assina com a Globo para apresentar temporada de verão do Só Toca Top

Ludmilla assina com a Globo para apresentar temporada de verão do Só Toca Top

A cantora contará com a companhia de Mumuzinho, 35, em alguns programas da temporada

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 19 de outubro de 2019 às 18:57

 - Atualizado há 6 anos

A cantora Ludmilla  Crédito: Instagram/@ludmilla

(FOLHAPRESS) - Ludmilla, 24, acaba de assinar contrato com a Rede Globo para apresentar a versão de verão do Só Toca Top, A atração musical deve ser exibida aos sábados a partir de janeiro de 2020. A cantora contará com a companhia de Mumuzinho, 35, em alguns programas da temporada. 

Recomendado para você

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (18) que Zezé Di Camargo "não teria coragem de fazer aquele ataque a homens"

Lula diz que Zezé Di Camargo fez cretinice com filhas de Silvio Santos

Segundo o jornal The Mirror, muitos fãs ficaram chocados e começaram a debater o assunto no Reddit

Nome real de Brad Pitt causa surpresa entre fãs; saiba qual é

Investigações revelam que o homem contratou detetive particular para obter dados pessoais da artista

Polícia prende homem que perseguia Isis Valverde há mais de duas décadas

Essa será a segunda vez que a funkeira mostra seu lado apresentadora. Em 2017, ela substituiu Anitta, 26, em um episódio do Música Boa Ao Vivo, exibido pelo canal pago Multishow. A dona do hit Show das Poderosas teve que se ausentar devido a compromissos no exterior.

Leia mais

Aos 93 anos, Berta Loran curte teatro com Vera Fischer e famosos

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Televisão

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais