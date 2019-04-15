Ludmilla aparece de Michael Jackson, canta "Thriller" e viraliza

A cantora Ludmilla, 23, esteve no programa "Domingão do Faustão" na noite deste domingo (14) surpreendendo os espectadores.
A funkeira carioca quis homenagear o ídolo Michael Jackson no quadro "Show dos Famosos" e se caracterizou como o cantor para apresentar o hit "Thriller".
A coreografia foi elogiada, mas o visual da cantora assustou parte do público: "A roupa e a dança foram boas, mas a make está terrível", opinou um internauta no Twitter.
Com o júri, Ludmilla agradou e conquistou notas altas por sua performance. Ele recebeu nota 10 de Miguel Falabella e de Claudia Raia; 9,9 de Boninho e 9,8 do auditório.
"Eu não sei falar fluente em inglês. Então tive que correr para aprender", disse Ludmilla durante o programa.