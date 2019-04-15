Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Show dos Famosos"

Ludmilla aparece de Michael Jackson, canta "Thriller" e viraliza

Cantora esteve em quadro do Domingão do Faustão neste domingo (14)

Publicado em 15 de Abril de 2019 às 14:51

Publicado em 

15 abr 2019 às 14:51
15/04/2019 - Ludmilla viralizou nas redes sociais ao aparecer de Michael Jackson no quadro "Show dos Famosos", do "Domingão do Faustão". Crédito: TV Globo
A cantora Ludmilla, 23, esteve no programa "Domingão do Faustão" na noite deste domingo (14) surpreendendo os espectadores.
A funkeira carioca quis homenagear o ídolo Michael Jackson no quadro "Show dos Famosos" e se caracterizou como o cantor para apresentar o hit "Thriller".
A coreografia foi elogiada, mas o visual da cantora assustou parte do público: "A roupa e a dança foram boas, mas a make está terrível", opinou um internauta no Twitter. 
Com o júri, Ludmilla agradou e conquistou notas altas por sua performance. Ele recebeu nota 10 de Miguel Falabella e de Claudia Raia; 9,9 de Boninho e 9,8 do auditório.
"Eu não sei falar fluente em inglês. Então tive que correr para aprender", disse Ludmilla durante o programa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem Edicase Brasil
Como um deserto famoso pode inspirar o turismo no ES
Sucessão patrimonial, patrimônio, herança
Holding: solução patrimonial ou risco fiscal?
Imagem de destaque
Nazca incorpora terreno das quadras de tênis da Enseada do Suá

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados