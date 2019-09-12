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Luciana Gimenez fala sobre solteirice e falta de sexo: "Eu resolvo"

Aos 49 anos de idade, Luciana Gimenez contou também que falta de sexo não é um problema em sua vida
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 set 2019 às 05:29

Publicado em 12 de Setembro de 2019 às 05:29

Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez
Luciana Gimenez não assume um relacionamento desde sua separação com o empresário Marcelo de Carvalho, há um ano, com o qual ficou casada por 12 anos. A apresentadora, porém, garante que nunca está sozinha e aproveita bem a vida de solteira, conforme falou na terça-feira, 10, na inauguração de uma loja do Shopping Parque da Cidade, em São Paulo.
"É a minha melhor fase. Tenho saído, badalado, chego na hora que eu quero. Mas não sou de ficar. Estou de boa. Claro que a gente sempre tem um amigo", disse. "Não sou de ficar com gente na balada. E se eu ficasse, ninguém ia saber", completou.
Aos 49 anos de idade, Luciana Gimenez contou também que falta de sexo não é um problema em sua vida. "A hora que eu sentir falta, eu resolvo. Não levo problema para casa. Se existir o problema, a gente resolve", garantiu.
A apresentadora da Rede TV! é mãe de Lorenzo, de 8 anos, e Lucas Jagger, de 20, sendo o mais velho fruto do seu relacionamento com o cantor Mick Jagger, vocalista do The Rolling Stones. Recentemente, ela recebeu críticas por não se incomodar com seu filho, que pintou as unhas de preto. "Não ligo. Se ele botar na cabeça um cocar, é direito dele. Não bebe, não usa drogas, tenho um filho maravilhoso. Se pintar unha de preto e estiver feliz, indo para o colégio, não estou nem aí", disse.

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