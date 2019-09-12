Luciana Gimenez fala sobre solteirice e falta de sexo: "Eu resolvo"

Crédito: Reprodução/Instagram @lucianagimenez

Luciana Gimenez não assume um relacionamento desde sua separação com o empresário Marcelo de Carvalho, há um ano, com o qual ficou casada por 12 anos. A apresentadora, porém, garante que nunca está sozinha e aproveita bem a vida de solteira, conforme falou na terça-feira, 10, na inauguração de uma loja do Shopping Parque da Cidade, em São Paulo. não assume um relacionamento desde sua separação com o, há um ano, com o qual ficou casada por 12 anos. A apresentadora, porém, garante que nunca está sozinha e aproveita bem a vida de solteira, conforme falou na terça-feira, 10, na inauguração de uma loja do Shopping Parque da Cidade, em

"É a minha melhor fase. Tenho saído, badalado, chego na hora que eu quero. Mas não sou de ficar. Estou de boa. Claro que a gente sempre tem um amigo", disse. "Não sou de ficar com gente na balada. E se eu ficasse, ninguém ia saber", completou.

Aos 49 anos de idade, Luciana Gimenez contou também que falta de sexo não é um problema em sua vida. "A hora que eu sentir falta, eu resolvo. Não levo problema para casa. Se existir o problema, a gente resolve", garantiu.