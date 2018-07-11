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Luciana Gimenez defende Jagger e critica Galvão: 'Azarado é você'

Jagger estava na lista de convidados VIP da FIFA

Publicado em 11 de Julho de 2018 às 12:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2018 às 12:27
Luciana Gimenez e Galvão Bueno Crédito: Reprodução/Instagram
A apresentadora Luciana Gimenez ficou inconformada com um comentário feito pelo narrador Galvão Bueno, da Globo, durante a transmissão do jogo em que a França venceu a Bélgica em partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo, sobre a fama de 'pé-frio' do cantor.
"Ô Galvão, azarado é você, que deu azar para o Brasil. Ridículo esse bullying com o pai do meu filho! Quem deu azar ao Brasil? Nós temos que parar de culpar os outros e tomar responsabilidades, não é?", escreveu em seu Twitter.
Stories publicados por Lucas Jagger Crédito: Reprodução/Instagram
Lucas, filho que tem com o cantor, publicou alguns stories mostrando outros torcedores brasileiros presentes no estádio: "Galvão Bueno, não estamos torcendo pra ninguém, filho. Para de inventar. Eu sou igual você e igual esses que estão aqui. Queria ter assistido ao Brasil, mas não deu"
Em um dos vídeos, chega a apontar para a calça preta que está usando e ironiza: "Ô Galvão, aí, ó: tô de cor da Bélgica"
De acordo com a AP, Jagger estava na lista de convidados VIP da FIFA.

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