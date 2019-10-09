Fim do romance

Lucas Veloso e Nathalia Melo terminam namoro iniciado na Dança dos Famosos

Humorista pediu coreógrafa em namoro ao vivo no Domingão do Faustão

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 12:59 - Atualizado há 6 anos

Casal Lucas Veloso e Nathalia Melo se conheceram na Dança dos Famosos Crédito: Reprodução/Instagram

O humorista Lucas Veloso e a bailarina Nathalia Melo não estão mais juntos. Eles começaram a se relacionar no fim de 2017, quando participaram do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão (Globo). Na ocasião, Veloso pediu a coreógrafa em namoro ao vivo, durante a exibição da atração.

A informação do término foi revelada pelo colunista Felipeh Campos, do programa "A Tarde é Sua", da Rede TV!, e confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do humorista. O motivo do fim do namoro não foi divulgado.

Filho do humorista Shaolin (1971-2016), Veloso ficou conhecido do grande público por atuar na nova trupe de "Os Trapalhões" como o personagem Didico. Ele e Nathalia se conheceram nas preparações para a competição de dança.

"As pessoas me param na rua e falam: 'Bicho, eu vi que tu, no ensaio, roubou um beijo dela'. Gente, para que eu pare de roubar e passe a ter direito, eu queria pedir Nathalia Melo em namoro. Você aceita?", perguntou ele para a bailarina, em dezembro de 2017. Ela aceitou e eles estavam juntos desde então.

Na Dança dos Famosos, o casal conquistou o vice-campeonato. O primeiro lugar ficou com Maria Joana e Reginaldo Sama.

