Lucas Veloso e Nathalia Melo terminam namoro iniciado na Dança dos Famosos

Publicado em 9 de outubro de 2019 às 12:59
- Atualizado há 6 anos
O humorista Lucas Veloso e a bailarina Nathalia Melo não estão mais juntos. Eles começaram a se relacionar no fim de 2017, quando participaram do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão (Globo). Na ocasião, Veloso pediu a coreógrafa em namoro ao vivo, durante a exibição da atração.
A informação do término foi revelada pelo colunista Felipeh Campos, do programa "A Tarde é Sua", da Rede TV!, e confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa do humorista. O motivo do fim do namoro não foi divulgado.
Filho do humorista Shaolin (1971-2016), Veloso ficou conhecido do grande público por atuar na nova trupe de "Os Trapalhões" como o personagem Didico. Ele e Nathalia se conheceram nas preparações para a competição de dança.
"As pessoas me param na rua e falam: 'Bicho, eu vi que tu, no ensaio, roubou um beijo dela'. Gente, para que eu pare de roubar e passe a ter direito, eu queria pedir Nathalia Melo em namoro. Você aceita?", perguntou ele para a bailarina, em dezembro de 2017. Ela aceitou e eles estavam juntos desde então.
Na Dança dos Famosos, o casal conquistou o vice-campeonato. O primeiro lugar ficou com Maria Joana e Reginaldo Sama.
