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Lucas Penteado nega acusação da ex de que ele estava sob efeito de drogas em live

Ator acusou a maquiadora de traição em uma live no Instagram. Maquiadora revela que ex abusava de álcool e drogas

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:46

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 out 2021 às 10:46
Julia Franhani conta como foi últimos dias com Lucas Penteado
Julia Franhani e Lucas Penteado Crédito: Foto: Reprodução/Instagram
Os momentos conturbados na vida de Julia Franhani, ex-noiva de Lucas Penteado, ainda a assombram. Acusada durante uma live feita pelo ator de traição com um segurança, a maquiadora voltou a falar sobre o assunto. Julia reafirmou que o ex-bbb abusava de drogas e bebidas.
"Saímos na quarta-feira (29) para jantar por volta das 20h30. Ele começou a consumir cocaína por volta de meia-noite, uma da manhã. Só parou às 8h e começou a beber. Bebeu a manhã toda de quinta-feira (30). E, quando foi de noite, saiu de novo. Voltou de madrugada mais transtornado do que já estava. E continuou consumindo a droga", relatou Julia ao jornal Extra.
Ainda segundo Julia,  Penteado estava transtornado após passar três dias ingerindo álcool e cocaína. "Eu desci do apartamento para pedir ajuda, para poder ligar para uma ambulância, porque ele estava fora de si. Quando ele me viu com o segurança, surtou, já falando que eu estava traindo ele", conta: "Antes disso, ele tinha revirado toda a casa na alucinação de que tinha alguém lá dentro", desabafou.
Após a repercussão da live do ator, a maquiadora recebeu vários ataques nas redes sociais. A assessoria de Lucas disse que ele jamais pretendeu que a ex-noiva fosse alvo de ofensas, e afirmou que o ator não estava sob efeito de álcool e drogas.
Mesmo com os pedidos de Lucas para cessarem as ofensas, Julia diz que até a sogra a maltratava.  "A mãe dele já chegou a me agredir, ela é superpossessiva. Ela pensa que eu ficava falando dela para as pessoas de fora", garante.
O namoro de Julia e Lucas durou cerca de oito meses, que, de acordo com ela, foram tranquilos. Entretanto, a maquiadora  ficou extremamente magoada com a exposição e afirmou que não volta mais com o ator.
"Não quero que ele me procure a não ser que seja para um pedido de desculpas. E eu vou perdoá-lo. Assim como perdoei as outras vezes. Mas voltar, não", avisa.

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