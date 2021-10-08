Lucas Penteado nega acusação da ex de que ele estava sob efeito de drogas em live

Julia Franhani e Lucas Penteado Crédito: Foto: Reprodução/Instagram

Os momentos conturbados na vida de Julia Franhani, ex-noiva de Lucas Penteado, ainda a assombram. Acusada durante uma live feita pelo ator de traição com um segurança, a maquiadora voltou a falar sobre o assunto. Julia reafirmou que o ex-bbb abusava de drogas e bebidas.

"Saímos na quarta-feira (29) para jantar por volta das 20h30. Ele começou a consumir cocaína por volta de meia-noite, uma da manhã. Só parou às 8h e começou a beber. Bebeu a manhã toda de quinta-feira (30). E, quando foi de noite, saiu de novo. Voltou de madrugada mais transtornado do que já estava. E continuou consumindo a droga", relatou Julia ao jornal Extra.

Ainda segundo Julia, Penteado estava transtornado após passar três dias ingerindo álcool e cocaína. "Eu desci do apartamento para pedir ajuda, para poder ligar para uma ambulância, porque ele estava fora de si. Quando ele me viu com o segurança, surtou, já falando que eu estava traindo ele", conta: "Antes disso, ele tinha revirado toda a casa na alucinação de que tinha alguém lá dentro", desabafou.

Após a repercussão da live do ator, a maquiadora recebeu vários ataques nas redes sociais. A assessoria de Lucas disse que ele jamais pretendeu que a ex-noiva fosse alvo de ofensas, e afirmou que o ator não estava sob efeito de álcool e drogas.

Mesmo com os pedidos de Lucas para cessarem as ofensas, Julia diz que até a sogra a maltratava. "A mãe dele já chegou a me agredir, ela é superpossessiva. Ela pensa que eu ficava falando dela para as pessoas de fora", garante.

O namoro de Julia e Lucas durou cerca de oito meses, que, de acordo com ela, foram tranquilos. Entretanto, a maquiadora ficou extremamente magoada com a exposição e afirmou que não volta mais com o ator.