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Lucas Lucco entra em "A Dona do Pedaço" como namorado falso

Cantor já fez participação em "Malhação"

Publicado em 09 de Agosto de 2019 às 07:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 ago 2019 às 07:33
Crédito: Reprodução/Instagram @lucaslucco
Depois de viver Uodson, em "Malhação", o cantor sertanejo Lucas Lucco fará uma participação na novela das nove "A Dona do Pedaço".
> Lucas Lucco apaga fotos do Instagram após suposto nude vazado
O personagem dele aparece quando Kim (Monica Iozzi) propôe a Vivi (Paolla Oliveira) que ela arrume um namorado falso e ele será Lucas Lucco, que faz uma participação como ele mesmo, segundo informa o site Gshow. 
> Cauã Reymond: "Sofri preconceito porque era lutador e surfista"
Lucco já tem experiência em dramaturgia. Além de ter trabalhado em "Malhação" (2016), ele também fez uma ponta na novela "Sol Nascente" (2017), ambas da Globo.
Quem não vai gostar nada disso é Chiclete (Sergio Guizé), que não vai levar isso numa boa sendo o namoro fake ou não.

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