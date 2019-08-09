Lucas Lucco entra em "A Dona do Pedaço" como namorado falso

Crédito: Reprodução/Instagram @lucaslucco

"Malhação", o cantor sertanejo Lucas Lucco fará uma participação na novela das nove "A Dona do Pedaço". Depois de viver Uodson, em, ofará uma participação na novela das nove "A Dona do Pedaço".

O personagem dele aparece quando Kim (Monica Iozzi) propôe a Vivi (Paolla Oliveira) que ela arrume um namorado falso e ele será Lucas Lucco, que faz uma participação como ele mesmo, segundo informa o site Gshow.

Lucco já tem experiência em dramaturgia. Além de ter trabalhado em "Malhação" (2016), ele também fez uma ponta na novela "Sol Nascente" (2017), ambas da Globo.