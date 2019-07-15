Home
Lucas Lucco dá pausa na agenda para fazer cirurgia

Cantor terá que ficar 11 dias de repouso

Publicado em 15 de julho de 2019 às 13:18

 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Levi Cruz/Divulgação

Lucas Lucco anunciou, neste domingo (14), que terá que passar por uma cirurgia. Por causa do procedimento, ele adiou shows para se recuperar. 

Em nota publicada em suas redes sociais, a informação é de que o ator terá que ficar 11 dias de repouso, não podendo cumprir com sua agenda durante o período. 

Apenas uma apresentação de Lucas sofrerá apresentação. O show aconteceria em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no próximo sábado (20). 

