Repouso

Lucas Lucco dá pausa na agenda para fazer cirurgia

Cantor terá que ficar 11 dias de repouso

Publicado em 15 de julho de 2019 às 13:18 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Levi Cruz/Divulgação

Lucas Lucco anunciou, neste domingo (14), que terá que passar por uma cirurgia. Por causa do procedimento, ele adiou shows para se recuperar.

Em nota publicada em suas redes sociais, a informação é de que o ator terá que ficar 11 dias de repouso, não podendo cumprir com sua agenda durante o período.

Apenas uma apresentação de Lucas sofrerá apresentação. O show aconteceria em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no próximo sábado (20).

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta