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Críticas

Lucas Lima mostra boneca do filho e seguidores discutem

Músico afirmou ser 'ridiculamente abençoado' por ter o filho em sua vida

Publicado em 22 de Agosto de 2018 às 12:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2018 às 12:31
Theo é filho de Lucas Lima com Sandy Crédito: Reprodução/Instagram @sandyoficial
O músico Lucas Lima, marido da cantora Sandy, publicou uma foto em que mostra uma boneca de seu filho, Theo, 4, no chão de casa, ao lado de um par de tênis do pequeno.
"Toda vez que vou tomar café da manhã e esbarro com um tênis desses e uma Elsa aleatória no chão eu lembro do quão ridiculamente abençoado eu sou", escreveu, em referência à personagem do filme Frozen.
Nos comentários da postagem, a maior parte de seus seguidores ficou sensibilizada com a reflexão e parabenizou Lucas. "Que delícia, aproveite ao máximo tudo isso... Quando você piscar o olho, ele já cresceu e você vai sentir saudades", disse um usuário.
Alguns poucos comentários, porém, criticaram a presença de uma boneca com personagem feminino entre os brinquedos de Theo.
Em um deles, o usuário afirmou que seu filho também é fã da personagem: "Confesso que fico meio triste com essa paixão, queria que ele gostasse de 'coisas de menino', e não 'de menina'"
Na sequência, diversos internautas o criticaram: "Não existe isso 'de menino' e 'de menina', é desenho, é brinquedo."
"Se o Theo não pode brincar com a Elsa, então vou ter que doar o Buzz Lightyear da minha filha?", disse outro.

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