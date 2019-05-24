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Carlinhos Maia

Lucas Guimarães defende marido em briga com Whindersson

Lucas e Carlinhos estão em lua de mel, mas o humorista está arranjando tempo para trocar farpas com Whindersson na web

Publicado em 

24 mai 2019 às 11:10

Publicado em 24 de Maio de 2019 às 11:10

Lucas Guimarães e Carlinhos Maia: noite de casamento em Piranhas Crédito: Manuela Scarpa/Reprodução/Instagram @agenciabrazilnews
Em lua de mel com o humorista Carlinhos Maia, 27, Lucas Guimarães resolveu dar a sua opinião sobre a confusão entre seu marido e o comediante Whindersson Nunes, que não foi ao casamento dos noivos, celebrado em luxuosa festa no Sergipe.
Segundo ele, as pessoas não podem se basear na fala dos outros. "Tudo isso vai passar, não acredite em tudo que o povo fala. Não é agora que vou deixar que a pessoa que mais me incentivou e mais me ajudou desanime. Fiquem tranquilos, ele não vai desistir do Instagram", revelou Lucas. Hora antes, Carlinhos Maia desativou as suas redes sociais após bater boca com Nunes. 
Carlinhos Maia ficou chateado porque Nunes só teria avisado uma semana antes que não iria ao casamento. De um amigo, teria ouvido que Nunes não queria dar "essa mídia" a ele. Em entrevista ao blog do Leo Dias, Maia contestou o grau de depressão do colega, que resolveu dar um tempo das redes sociais para se ver livre do transtorno.
No Twitter, Nunes escreveu: "Eu disse a ele que não fui [no casamento], porque não me sentia bem em ser padrinho de casamento do cara por causa do jeito que ele me tratava, como eu vou ser padrinho de quem eu mal conheço, o cara me bloqueia, não me dá o direito de conversar e me difama na TV".
Em mais um desabafo em vídeo, Guimarães disse que as confusões acontecem porque Carlinhos "fica preocupado em dar o melhor" e que ele "não tem a obrigação de resolver problemas dos outros". Em seguida, o rapaz fez questão de dizer que toda essa discussão não vai atrapalhar a lua de mel, que ambos passam na Itália e na Grécia. 
"Vamos curtir, mas nesse momento vou dar equilíbrio, força. Se colocarmos tudo isso na mente a gente pira. Não quero me deixar contaminar no momento mais especial das nossas vidas", finalizou ele, explicando que desde sempre ambos foram julgados. "Até pedra já jogaram na gente."

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