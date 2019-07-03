Luana Piovani planeja amizade com filhos: "Fumar e beber com eles"

A atrizcompartilhou com seus fãs uma reflexão que teve na noite da última segunda-feira, 1º, após sair com uma amiga de longa data que visitava, onde mora atualmente.

Segundo Luana, sua amiga tem uma filha de cerca de 20 anos, que as acompanhou durante o encontro: "Fumamos, bebemos... E eu olhando para aquela menina e pensando: 'Meu Deus, um dia meus filhos vão ter 20 anos e espero poder fumar e beber com eles também, se eles quiserem fazer essas besteiras todas que eu faço."