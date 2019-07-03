Luana Piovani planeja amizade com filhos: "Fumar e beber com eles"

A atriz Luana Piovani compartilhou com seus fãs uma reflexão que teve na noite da última segunda-feira, 1º, após sair com uma amiga de longa data que visitava Portugal, onde mora atualmente.
Segundo Luana, sua amiga tem uma filha de cerca de 20 anos, que as acompanhou durante o encontro: "Fumamos, bebemos... E eu olhando para aquela menina e pensando: 'Meu Deus, um dia meus filhos vão ter 20 anos e espero poder fumar e beber com eles também, se eles quiserem fazer essas besteiras todas que eu faço."
"Tomara que não, mas, se quiserem, eu queria me sentir à vontade e ser muito amiga deles para fazer o mesmo", complementou, em seguida.
Luana Piovani é mãe de Dom, 7, Bem, 7, e Liz, 3, frutos de seu relacionamento com o ex-marido, Pedro Scooby.