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"Brasileiro e muito discreto"

Luana Piovani mostra novo namorado pela primeira vez e se declara

A atriz de 44 anos publicou, nesta segunda-feira (25), pela primeira vez fotos ao lado do seu novo namorado. Em longo texto no Instagram, ela também revelou o nome do escolhido: Lucas Bitencourt

Publicado em 

25 jan 2021 às 19:04

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 19:04

Luana Piovani publicou fotos ao lado do seu novo namorado
Luana Piovani publicou fotos ao lado do seu novo namorado Crédito: Reprodução/Instragram @luapio
A atriz Luana Piovani, 44 anos, publicou nesta segunda-feira (25), pela primeira vez fotos ao lado do seu novo namorado. Em longo texto no Instagram, ela também revelou o nome do escolhido: Lucas Bitencourt.
Em dezembro, a atriz já tinha confirmado que estava em um relacionamento, mas sem divulgar quem era o novo namorado. Na ocasião, ele afirmou apenas que ele era "brasileiro e muito discreto". "Meu povo, se fui mais feliz, não lembro!", escreveu, na ocasião.
Em julho do ano passado, Piovani anunciou o término do seu relacionamento com Ofek Malka. Os dois estavam juntos há cerca de um ano. A atriz disse que a distância e um tempo grande sem encontrar o jogador de basquete foram preponderantes para o fim da relação.
Ele foi o primeiro envolvimento sério da atriz depois do fim do seu casamento com o surfista Pedro Scooby, no fim de março de 2019. O ex-casal tem três filhos Dom, 8, e dos gêmeos Bem e Liz, 5.

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