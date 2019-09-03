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POLÊMICA

Luana Piovani faz piada sobre término de Scooby e Anitta

Atriz que ex-marido 'falou que iria casar e ter filho'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 set 2019 às 15:34

Publicado em 03 de Setembro de 2019 às 15:34

Luana Piovani curte férias em Ibiza Crédito: Instagram/@luapio
A atriz Luana Piovani, 43, voltou a causar polêmica e a jogar lenha na fogueira com relação ao agora ex-casal Pedro Scooby, 31, e Anitta, 26, que terminaram. Ao responder uma seguidora, ela ironizou o término do namoro de ambos.
> Scooby expõe fortuna e fala de dinheiro de Anitta: "Conta gorda"
Depois de publicar uma foto na qual dizia que iria para Noronha com os filhos, Luana acabou respondendo um comentário que dizia sobre o seu ex-marido, com quem teve três filhos: Dom, 7, Bem e Liz, 4.
"Você não sabe da missa a metade. Falou que iria casar e ter filho", escreveu ela ao responder uma questão que criticava o ex. Em seguida, uma outra seguidora sugeriu que Pedro Scooby ficasse mais próximo dos filhos e mais distante de Luana. "Vai ser assim mesmo", escreveu.
> Pai abre o jogo sobre fim de namoro de Anitta com Sooby: "Massacrada"
Luana comentou diversas postagens que a apoiavam e que criticavam o surfista. Em outro deles, uma seguidora que disse que o universo sempre traz a justiça para aqueles que não sabem ser pais e ainda escreveu 'chupa ex'. Em resposta, Luana acenou que concordava com ela. "Você e a torcida do Flamengo".
No período em que namorou Anitta, de junho deste ano até o final de agosto, Pedro Scooby foi acusado por seguidores de se aproveitar da fama e do dinheiro da cantora, e de ser sustentado por ela.
Mesmo após o término, o surfista continua lidando com alfinetadas de internautas nas redes sociais. Um deles chegou a dizer que "acabou a mamata, agora vai ter que trabalhar jogador" no comentário de uma foto recente que Scooby publicou no Instagram.
> Anitta e Pedro Scooby terminam o namoro, diz colunista
Luana Piovani também criticou a ausência do pai no aniversário dos gêmeos Bem e Liz. "Ontem me vi na minha primeira festa de aniversário dos meus filhos sem um pai do lado", dividiu Piovani, que disse se sentir culpada, já que a decisão do término partiu dela. "Procurei o Pedro, perguntei se ele vinha e ele disse que não, me deu as razões dele. Falei para ele tudo que pensava, que achava um absurdo", completou.

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