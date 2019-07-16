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Separação

Luana Piovani fala sobre divórcio e critica Scooby

Piovani respondeu nesta segunda-feira (15) ao comentário de um de seus 3 milhões de seguidores no Instagram, que elogiou a sinceridade da atriz ao falar sobre as dores da separação

Publicado em 

16 jul 2019 às 01:09

Publicado em 16 de Julho de 2019 às 01:09

A atriz a apresentadora Luana Piovani Crédito: Divulgação
A atriz Luana Piovani, 42, não tem poupado críticas ao ex-marido Pedro Scooby, 30. Na mais nova alfinetada, ela afirmou que o surfista transformou seu namoro com a cantora Anitta em um show, sem pensar nela ou nos filhos do casal.
Piovani respondeu nesta segunda-feira (15) ao comentário de um de seus 3 milhões de seguidores no Instagram, que elogiou a sinceridade da atriz ao falar sobre as dores da separação.
"Saiba que dói, sim, ter me separado, mas dói mais ainda ver a escolha que ele fez em fazer da nova relação dele um show, sem zelar por ninguém", afirmou. 
Há duas semanas, Luana deu uma bronca em Scobby via redes sociais porque ele não colocou cadeirinha nem cinto de segurança nos três filhos em passeio em Portugal. 
Em resposta a uma seguidora no Instagram, que perguntou se ela não havia ficado triste com isso, Luana resolveu desabafar. "Você está coberta de razão! Mas eu não posso apagá-lo da minha vida e falar não adianta, por isso fiz o vídeo onde digo que não sei o que fazer", publicou.
Scooby, por sua vez, parece não querer entrar na onda da ex-mulher. Em entrevista recente ao jornalista Leo Dias, ele disse que espera que os ânimos se acalmem em breve. "É muito louco e eu só quero paz e mais nada. Enfim, daqui a pouco ela acalma e está tudo certo", afirmou ele, referindo-se a Luana. 

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