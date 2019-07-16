Luana Piovani fala sobre divórcio e critica Scooby

A atriz a apresentadora Luana Piovani Crédito: Divulgação

A atriz Luana Piovani, 42, não tem poupado críticas ao ex-marido Pedro Scooby, 30. Na mais nova alfinetada, ela afirmou que o surfista transformou seu namoro com a cantora Anitta em um show, sem pensar nela ou nos filhos do casal.

Piovani respondeu nesta segunda-feira (15) ao comentário de um de seus 3 milhões de seguidores no Instagram, que elogiou a sinceridade da atriz ao falar sobre as dores da separação.

"Saiba que dói, sim, ter me separado, mas dói mais ainda ver a escolha que ele fez em fazer da nova relação dele um show, sem zelar por ninguém", afirmou.

Há duas semanas, Luana deu uma bronca em Scobby via redes sociais porque ele não colocou cadeirinha nem cinto de segurança nos três filhos em passeio em Portugal.

Em resposta a uma seguidora no Instagram, que perguntou se ela não havia ficado triste com isso, Luana resolveu desabafar. "Você está coberta de razão! Mas eu não posso apagá-lo da minha vida e falar não adianta, por isso fiz o vídeo onde digo que não sei o que fazer", publicou.