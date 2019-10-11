Comentou na web

Luana Piovani elogia Pedro Scooby: "Se esforçando para evoluir"

Atriz bateu de frente com fã no Instagram que disse que Scooby fica pouco com os três filhos, fruto do relacionamento que os dois tiveram

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:22

Depois de vários episódios de críticas ao ex-marido, Pedro Scooby, Luana Piovani decidiu fazer um elogio ao pai de seus três filhos com um comentário postado na web. A loira respondeu um fã em seu próprio perfil do Instagram que criticava o surfista, alegando que o bonitão fica pouco com os filhos.

"Ele está se esforçando para evoluir", retrucou Luana.

Olha, acabei de crer que o Pedro é um turista mesmo, viaja para todos os lugares, menos para Portugal ver os filhos, fica pagando de garotinho, como você aguenta isso", questionou a seguidora de Luana. "Ele tá trabalhando, vem para cá semana que bem, ele tá se esforçando para evoluir e eu tenho notado isso", afirmou a atriz. "Ainda vai melhorar muito, mas já está se esforçando", garantiu ela.

