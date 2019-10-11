Home
Luana Piovani elogia Pedro Scooby: "Se esforçando para evoluir"

Atriz bateu de frente com fã no Instagram que disse que Scooby fica pouco com os três filhos, fruto do relacionamento que os dois tiveram

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:22

 - Atualizado há 6 anos

A atriz Luana Piovani Crédito: Daryan Dornelles

Depois de vários episódios de críticas ao ex-marido, Pedro ScoobyLuana Piovani decidiu fazer um elogio ao pai de seus três filhos com um comentário postado na web. A loira respondeu um fã em seu próprio perfil do Instagram que criticava o surfista, alegando que o bonitão fica pouco com os filhos. 

"Ele está se esforçando para evoluir", retrucou Luana. 

> Pedro Scooby beija homem no Rock in Rio: "Apaixonado em mim"

Olha, acabei de crer que o Pedro é um turista mesmo, viaja para todos os lugares, menos para Portugal ver os filhos, fica pagando de garotinho, como você aguenta isso", questionou a seguidora de Luana. "Ele tá trabalhando, vem para cá semana que bem, ele tá se esforçando para evoluir e eu tenho notado isso", afirmou a atriz. "Ainda vai melhorar muito, mas já está se esforçando", garantiu ela.

> Pedro Scooby: "Não tenho medo de ser gay"

