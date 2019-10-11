Luana Piovani elogia Pedro Scooby: "Se esforçando para evoluir"

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 09:22
Depois de vários episódios de críticas ao ex-marido, Pedro Scooby, Luana Piovani decidiu fazer um elogio ao pai de seus três filhos com um comentário postado na web. A loira respondeu um fã em seu próprio perfil do Instagram que criticava o surfista, alegando que o bonitão fica pouco com os filhos.
"Ele está se esforçando para evoluir", retrucou Luana.
Olha, acabei de crer que o Pedro é um turista mesmo, viaja para todos os lugares, menos para Portugal ver os filhos, fica pagando de garotinho, como você aguenta isso", questionou a seguidora de Luana. "Ele tá trabalhando, vem para cá semana que bem, ele tá se esforçando para evoluir e eu tenho notado isso", afirmou a atriz. "Ainda vai melhorar muito, mas já está se esforçando", garantiu ela.
