Separação amigável

Luana Piovani e Pedro Scooby se separam, e ele faz homenagem à atriz

Após passarem o Carnaval separados, Scooby publicou na manhã de sábado (09) uma declaração de amor à Luana, agradecendo pelo aprendizado e pelos três filhos

Publicado em 9 de março de 2019 às 14:22 - Atualizado há 6 anos

Luana Piovani e Pedro Scooby se separam, e ele faz homenagem à atriz Crédito: Reprodução/Instagram

A atriz Luana Piovani, 42, e o surfista Pedro Scooby, 30, terminaram o casamento. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da atriz ao portal UOL. Esse é o segundo término do casal.

Após passarem o Carnaval separados, Scooby publicou na manhã de sábado (09) uma declaração de amor à Luana, agradecendo pelo aprendizado e pelos três filhos que tiveram no relacionamento.

"Hoje depois de 8 anos, seguimos amigos e pensando sempre na felicidade das nossas 3 preciosidades em primeiro Lugar. @luapio conte sempre comigo, nessa jornada louca que é a vida!", afirmou o surfista ao final da mensagem.

Durante o Carnaval, enquanto ele aproveita a folia no Rio, a atriz está pulando nos bloquinhos de rua de Lisboa, em Portugal, onde os dois estavam morando com os filhos, os gêmeos Liz e Bem, de três anos, e Dom, de seis.

Em seu Instagram na terça-feira (05), Luana mostrou como foi a farra na noite anterior, ao lado de dois rapazes vestidos de noiva. "É isso! Carnaval é isso!", escreveu ela, que usou ainda as hashtags "Delícia andar na rua", "liberdade" e "livre".

Na segunda-feira (04), Pedro Scooby havia afastado rumores sobre a separação durante entrevista no camarote CarnaUOL N°1 na Sapucaí, assistindo aos desfiles nas escolas de samba do Rio, e explicou o acordo que tem com Luana.

"Temos uma família maravilhosa, temos nossas vidas, carreiras e compromissos e decidimos fazer um revezamento", contou. "Aconteceu de eu estar trabalhando no Brasil e poder vir ao Rio. Luana ficou com as crianças, mas ano que vem pode ser o contrário. Eu dei sorte de ter uma competição em Noronha e um trabalho no Rio e pude vir para o Carnaval", disse ele.

