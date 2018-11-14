Luana Piovani diz que fez 'Malhação' 'à força' após recusar papel

14/11/2018 - A atriz Luana Piovani Crédito: Instagram / @luapio

A atriz Luana Piovani fez diversas críticas ao período em que trabalhou na Globo em entrevista ao Fofocalizando, do SBT, nesta terça-feira, 13.

Segundo a atriz, ter um contrato com a emissora desde jovem não foi o que esperava: "Não é que é ruim. Foi ruim pra mim porque eles me obrigaram a fazer alguma coisa que eu não queria. Tinham me tirado da novela das 6, que eu ia fazer a filha da Luiza Brunet."

"Cheguei na minha aula de voz, a professora abriu a porta, a Maria Padilha estava lá, ela falou: 'Mas você não sabe?'. 'O quê?'. 'Você foi tirada da novela'. 'Como assim? Você que tá me contando. ninguém me ligou, o que é isso?'"

Em seguida, a atriz queria um período longe das gravações: "Saí e fiquei curtindo minha fossa, calada. O Boninho me ligou: 'Oi Luana, tô aqui dirigindo Malhação'. Falei: 'Preciso de um tempinho aqui... Porque doeu'. 'Tá bom'. Desligou o telefone."

14/11/2018 - Luana Piovani em cenas de 'Malhação' Crédito: YouTube / @Globo

"Dois dias depois chegou um telegrama na minha casa: 'Confirmamos sua participação no programa Malhação, ligue para os telefones... [...]", continua Luana, que contou fazer o trabalho contra sua vontade: "Eu vou ser profissional e vou fazer essa m***."

Questionada pelo apresentador Leo Dias se considera que trabalhou "à força", foi enfática: "Claro que foi à força! Eu agradeci e chegou um telegrama na minha casa... Se não foi à força, não sei o que é 'à força'!"

Na Globo

Luana Piovani estreou na Globo em Sex Appeal, lançada em junho de 1993, e trabalhou na temporada de Malhação de 1997. Seu último trabalho na emissora foi em Dupla Identidade, finalizada em dezembro de 2014.

Sobre seu início na emissora, afirmou: "Com 16 anos eu fui jogada na cova dos leões. Fui fazer uma minissérie [Sex Appeal] na Rede Globo. Passei três meses e meio no Rio, não fiz um amigo e não botei o pé na praia. Só tomei porrada."

"Dos 16 até eu voltar pro Rio não teve porrada, teve minha vida. [...] Quando voltei, já começou a porrada de novo. E daí assinei o contrato, foi minha primeira c***, porque sempre prezei pela minha liberdade."

O Sétimo Guardião

Ausente do elenco da atual novela das 9, Luana chegou a afirmar que tinha sido convidada para as gravações de O Sétimo Guardião, o que acabou não se concretizando.

"Pela vontade dele [Aguinaldo Silva, autor da trama] eu iria. Mas alguém paga o salário dele. Quando alguém paga o teu salário não é você que manda", explicou.