Luana Piovani diz que deixou de bater em seu filho, Dom, de cinco anos

Nesta segunda-feira, 22, Luana Piovani fez uma transmissão ao vivo em seu canal no YouTube e disse que deixou de bater em seu filho, Dom, de cinco anos. A atriz ainda é mãe dos gêmeos Liz e Bem, de dois anos.

Seu marido, Pedro Scooby, está fora do País e Luana disse que Dom é muito apegado a ele. "Quando o Pedro não está aqui, ele fica me testando demais para chamar a atenção. E eu já contei para vocês que dou uns tapas na bunda, puxo uma orelha, pego no braço mais forte", falou Luana.

Luana Piovani e o filho Dom Crédito: Reprodução/Instagram

Porém, ela disse que há uma semana, sua atitude mudou. "Ele estava vindo e eu dando tapa na bunda, chamando a atenção, educando, brigando, falando: 'Não faz isso'. Aí acho que, no terceiro tapa, tocou um sino na minha cabeça. Eu olhei para o Dom e falei: 'Cansei. Cansei de te dar tapa, de puxar tua orelha, de você me desobedecer. Não vou mais bater em você nunca mais'. Subi com ele para o quarto - e ele odeia ficar sozinho -, tranquei ele lá e o deixei ali duas horas de castigo. No final, ele já estava falando: 'Mãe, me bate'. Então eu conversei com ele e disse que agora é esse o castigo. E posso dizer? Foi a melhor coisa que eu fiz. Não quero mais bater no meu filho, não estou mais batendo no meu filho, e o castigo surtiu muito mais efeito", contou.