Luana Piovani abre o jogo sobre namoro com patinador; fotos

Luana Piovani não parou de movimentar a web desde que seu ex, Pedro Scooby, decidiu anunciar namoro com Anitta. Mas, na manhã desta quarta (24), a apresentadora provocou os seguidores ao dar uma deixa sobre um possível novo relacionamento à vista.
Em uma das várias fotos em que ela aparece em Ibiza, na Espanha, nos últimos dias em que está tirando um relax por lá, ela surge abraçada com o patinador Marcel Sturmer. Como ela tem aparecido em alguns outros cliques com o bonitão, não demorou para os fãs especularem: "Seu namorado?".
Para a surpresa de todos, a loira rebateu: "Quase".
Em um próprio post que ela mesma fez, a loira já tinha citado o patinador: "Marcel e eu escolhemos passar as ferias juntos e isso não é pouca coisa, as pessoas que nos cercam, que compartilham e multiplicam vida conosco são ouro! Grata meu Pai, por tantos corações abastecendo o meu".