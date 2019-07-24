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"Quase"

Luana Piovani abre o jogo sobre namoro com patinador; fotos

Os dois estão aparecendo em várias fotos juntos em Ibiza, na Espanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 jul 2019 às 12:43

Publicado em 24 de Julho de 2019 às 12:43

Luana Piovani não parou de movimentar a web desde que seu ex, Pedro Scooby, decidiu anunciar namoro com Anitta. Mas, na manhã desta quarta (24), a apresentadora provocou os seguidores ao dar uma deixa sobre um possível novo relacionamento à vista. 
Luana Piovani e o patinador Marcel Sturmer, apontado como seu novo namorado: em dias de relax em Ibiza, na Espanha Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
Em uma das várias fotos em que ela aparece em Ibiza, na Espanha, nos últimos dias em que está tirando um relax por lá, ela surge abraçada com o patinador Marcel Sturmer. Como ela tem aparecido em alguns outros cliques com o bonitão, não demorou para os fãs especularem: "Seu namorado?". 
Para a surpresa de todos, a loira rebateu: "Quase". 
O patinador Marcel Sturmer Crédito: Reprodução/Instagram @marcelsturmer
Crédito: Reprodução/Instagram @marcelsturmer
Crédito: Reprodução/Instagram @marcelsturmer
Em um próprio post que ela mesma fez, a loira já tinha citado o patinador: "Marcel e eu escolhemos passar as ferias juntos e isso não é pouca coisa, as pessoas que nos cercam, que compartilham e multiplicam vida conosco são ouro! Grata meu Pai, por tantos corações abastecendo o meu". 

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