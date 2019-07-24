Luana Piovani abre o jogo sobre namoro com patinador; fotos

Luana Piovani não parou de movimentar a web desde que seu ex, não parou de movimentar a web desde que seu Pedro Scooby , decidiu anunciar namoro com Anitta . Mas, na manhã desta quarta (24), a apresentadora provocou os seguidores ao dar uma deixa sobre um possível novo relacionamento à vista.

Luana Piovani e o patinador Marcel Sturmer, apontado como seu novo namorado: em dias de relax em Ibiza, na Espanha Crédito: Reprodução/Instagram @luapio

Em uma das várias fotos em que ela aparece em Ibiza, na Espanha, nos últimos dias em que está tirando um relax por lá, ela surge abraçada com o patinador Marcel Sturmer. Como ela tem aparecido em alguns outros cliques com o bonitão, não demorou para os fãs especularem: "Seu namorado?".

Para a surpresa de todos, a loira rebateu: "Quase".

O patinador Marcel Sturmer Crédito: Reprodução/Instagram @marcelsturmer

Crédito: Reprodução/Instagram @marcelsturmer

Crédito: Reprodução/Instagram @marcelsturmer