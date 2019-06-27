Luana Piovani abre o jogo sobre fantasias sexuais: "Nunca realizei"

Durante o episódio desta terça, algumas cenas picantes entre Luana e Scooby antes da separação apareceram. "O interessante é que tem a participação especial do meu ex-marido fazendo a festinha no céu, que eu sei que é uma curiosidade geral da galera, já fiz vários vídeos aqui no Youtube, inclusive, falando da festinha. Finalmente vocês vão ter as imagens, claro que não de toda a festinha, mas terão acesso às imagens de como é divertido, como a gente gostava e como isso realmente melhorava a nossa relação/relação sexual", disse.