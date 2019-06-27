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Sexo

Luana Piovani abre o jogo sobre fantasias sexuais: "Nunca realizei"

"Descobri que eu não tenho duas ou três fantasias sexuais. Eu tenho na base de umas 12", disse ela

Publicado em 27 de Junho de 2019 às 11:51

Publicado em 

27 jun 2019 às 11:51
Luana Piovani explicou, no canal dela no YouTube, como foi o processo de gravação do Luana é de Lua, que estreou nesta terça-feira, 25, no canal E!, e falou sobre fantasias sexuais.
Crédito: Reprodução/Instagram @luapio
A atriz gravou dez episódios do programa sobre temas variados: luta como esporte, identidade sexual, influenciadores digitais, fantasias sexuais, monogamia, casamento, da passarela a fama, autoimagem e outros dois temas.
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"Eu acabei descobrindo, fazendo o programa, que eu vou fazer 43 anos e nunca realizei nenhuma fantasia sexual minha, nenhuma. E eu também descobri que eu não tenho duas ou três fantasias sexuais. Eu tenho na base de umas 12", revelou Luana.
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A atriz lembrou que nunca havia casado antes da união com Pedro Scooby, hoje namorado de Anitta, e confessou que não é fácil descobrir "onde mora a libido".
Durante o episódio desta terça, algumas cenas picantes entre Luana e Scooby antes da separação apareceram. "O interessante é que tem a participação especial do meu ex-marido fazendo a festinha no céu, que eu sei que é uma curiosidade geral da galera, já fiz vários vídeos aqui no Youtube, inclusive, falando da festinha. Finalmente vocês vão ter as imagens, claro que não de toda a festinha, mas terão acesso às imagens de como é divertido, como a gente gostava e como isso realmente melhorava a nossa relação/relação sexual", disse.

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