Luan Santana sensualiza sem camisa e deixa cueca à mostra: "Delícia"

Cantor deixou seus seguidores babando depois de postar uma foto colocando o corpão para jogo no Instagram, nesta terça (1º)

Redação de A Gazeta

Publicado em 2 de outubro de 2019 às 08:14

 - Atualizado há 6 anos

  Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

Luan Santana deixou seus seguidores desnorteados nesta terça-feira (1º), quando decidiu postar uma foto mais picante em seu feed do Instagram. O bonitão posou sem camisa em um clique sensual, que decidiu compartilhar na rede social. 

Na foto, o sertanejo está exibindo o corpão, com uma silhueta aparentemente mais trabalhada, e aproveitou para dar aquela abaixada na calça para deixar a barra da cueca à mostra. 

Os seguidores não se aguentaram e logo começaram: "Isso é um monumento". Outra, comentou: "Deus não te fez. Ele te esculpiu". Um outro fã disse: "Tô precisando desse tanquinho. Posso usar?".  Por último, um outro arrematou: "Que delícia!".

