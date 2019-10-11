Vibração boa!

Luan Santana lança "Água com Açúcar" com flashmob na Paulista

"Que a sua vida exale suavidade e amor como esta música", desejou o cantor aos fãs durante transmissão ao vivo no YouTube

Publicado em 11 de outubro de 2019 às 08:09 - Atualizado há 6 anos

O cantor Luan Santana Crédito: Reprodução/Instagram @luansantana

Luan Santana, 28, está trabalhando duro na divulgação seu novo álbum, "Viva" (2019). Agora foi a vez do lançamento da música "Água com Açúcar", que ganhou um flashmob em plena Avenida Paulista (São Paulo).

O novo trabalho do cantor já está na boca e no coração das fãs desde que o disco foi lançado, em maio, mas só ganhou videoclipe nesta quinta-feira (10). Assinada por Rafa Torres e Bruno Calliman, a canção fala de amor, como boa parte das produções que consagraram Santana.

Juliana Raposo, 19, que acompanha o artista desde o início da carreira, não deixou de conferir o flashmob e disse que a música é "muito importante, muito bonita, com um significado muito grande para nós fãs e para o Luan".

Para Santana, "Água com Açúcar" vai representar para esse DVD, o "Viva", o que "Tudo que Você Quiser" foi para "O Tempo é Hoje" (2013). Na época, a música foi o principal lançamento do álbum.

"Que a sua vida exale suavidade e amor como esta música", desejou o cantor aos fãs durante transmissão ao vivo no YouTube, também para divulgação do lançamento.

Letícia Couto, 23, foi ao flashmob durante sua hora de almoço, só para prestigiar o cantor, de quem é fã há 10 anos. "O 'Viva' como um todo está com uma divulgação muito boa. O Luan está mais maduro, as músicas estão mais maduras, é um projeto incrível e, além disso, é dirigido por ele."

Fã clubes foram até a Avenida Paulista para prestigiar a atração. Ângela Dias, 19, é dona do "Sinais", fã clube que acompanha a carreira de Santana há nove anos.

"Estou encantada com a música. Sou fã desde criança, o amadurecimento dele e do trabalho dele foi junto do meu", contou.

Para os fãs, esse álbum do cantor está mais maduro, combinando com a fase da vida de Santana. Ele anunciou recentemente que vai se casar com Jade Magalhães, 26, com quem está junto há 12 anos.

MUSICAL "ISSO QUE É AMOR"

Durante o flashmob, Daniel Haidar e Isabel Barros ficaram com a missão de interpretar "Água com Açúcar". Eles estão em cartaz com "Isso que é Amor", musical inspirado nas canções de Luan Santana.

"Não era fã. Comecei a ficar tão envolvida com as músicas no espetáculo, que escuto todos os dias na minha casa. Não tem como, as músicas são muito envolventes", contou Barros.

Já Haidar revelou que acompanha o artista de longa data. "A fase de 'Meteoro' era a mesma que eu estava aprendendo a tocar violão. Então, não é a primeira vez que toco músicas do Luan", disse a estrela do musical, que se apresentou com o instrumento durante o flashmob.

O musical selecionou musicas de todos os álbuns lançados do cantor, inclusive do "Viva".

