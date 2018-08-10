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Louro José se confunde e sugere José Loreto a programa da RedeTV!

Papagaio confundiu reality da Globo com programa apresentado por Luciana Gimenez

Publicado em 10 de Agosto de 2018 às 16:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 ago 2018 às 16:48
Ana Maria Braga e Louro José no 'Mais Você' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYMais VocêENTITY_apos_ENTITY (2018) / TV Globo
O papagaio Louro José, companheiro de Ana Maria Braga no Mais Você, se confundiu e acabou sugerindo que o ator José Loreto participasse do Superpop - atração comandada por Luciana Gimenez na RedeTV!.
Durante o programa desta sexta-feira, 10, Ana recebeu Bruno Gissoni, Mumuzinho e José Loreto para conversar sobre paternidade.
"Tão bonitinho, [o José Loreto] ficou tão emocionado com o nascimento da filha que fez uma música, roda um trechinho", pediu a apresentadora à produção, antes que a canção composta pelo ator fosse reproduzida.
Após o trecho, Louro José se empolgou e citou o programa da concorrência: "Não é demais? Atenção Rede Globo: fica a dica para o Superpop aí!".
Em seguida, corrigiu, mostrando que queria falar sobre o programa que estreia nova temporada na emissora em setembro, e já teve os participantes divulgados: "Popstar! Popstar. Cara, é muito bom!"
"Já vou indicar ele pro Show dos Famosos", complementou Mumuzinho, citando o quadro do Domingão do Faustão.

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