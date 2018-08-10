Louro José se confunde e sugere José Loreto a programa da RedeTV!

Ana Maria Braga e Louro José no 'Mais Você' Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYMais VocêENTITY_apos_ENTITY (2018) / TV Globo

O papagaio Louro José, companheiro de Ana Maria Braga no Mais Você, se confundiu e acabou sugerindo que o ator José Loreto participasse do Superpop - atração comandada por Luciana Gimenez na RedeTV!.

Durante o programa desta sexta-feira, 10, Ana recebeu Bruno Gissoni, Mumuzinho e José Loreto para conversar sobre paternidade.

"Tão bonitinho, [o José Loreto] ficou tão emocionado com o nascimento da filha que fez uma música, roda um trechinho", pediu a apresentadora à produção, antes que a canção composta pelo ator fosse reproduzida.

Após o trecho, Louro José se empolgou e citou o programa da concorrência: "Não é demais? Atenção Rede Globo: fica a dica para o Superpop aí!".

Em seguida, corrigiu, mostrando que queria falar sobre o programa que estreia nova temporada na emissora em setembro, e já teve os participantes divulgados: "Popstar! Popstar. Cara, é muito bom!"