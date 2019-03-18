Loreto posta música de seu casamento: 'Volte para cá, deixe eu ser teu'

José Loreto e Débora Nascimento Crédito: Reprodução

Após o conturbado término, José Loreto tem se mostrado cada vez mais arrependido de ter traído Débora Nascimento. Ele publicou no domingo, 17, a música de seu casamento com a atriz e recebeu o apoio dos seguidores.

"Quem nunca traiu na vida? Eu já traí e também já fui traída. Acredito que se ele estiver realmente arrependido, ela pode sim voltar. Volta logo, Débora (risos)", escreveu uma fã. "Deixem o cara reconquistar a mulher dele em paz", disse outra internauta ao ver pessoas reclamando da atitude de Loreto.