Loreto posta música de seu casamento: 'Volte para cá, deixe eu ser teu'

Após o conturbado término, José Loreto tem se mostrado cada vez mais arrependido de ter traído Débora Nascimento. Ele publicou no domingo, 17, a música de seu casamento com a atriz e recebeu o apoio dos seguidores.
"Quem nunca traiu na vida? Eu já traí e também já fui traída. Acredito que se ele estiver realmente arrependido, ela pode sim voltar. Volta logo, Débora (risos)", escreveu uma fã. "Deixem o cara reconquistar a mulher dele em paz", disse outra internauta ao ver pessoas reclamando da atitude de Loreto.
Débora Nascimento não respondeu às declarações de Loreto e, aos poucos, está voltando a se expressar positivamente na rede social. Cerca de duas horas depois da postagem do ex-marido, ela afirmou em seu perfil que "novos ventos virão" em sua vida, demonstrando paz com publicações poéticas de sua recente viagem para a praia. Assista: