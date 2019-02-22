Loreto pediu perdão à ex com música de Dalva de Oliveira de traição

Crédito: Reprodução/Instagram @joseloreto

O pedido de desculpas do ator José Loreto, 34, à sua ex-mulher, a atriz Débora Nascimento, 33, começou com um trecho de uma música sobre traição gravada pela cantora Dalva de Oliveira (1917-1972). "Errei sim, manchei o teu nome", escreveu o artista em uma rede social cinco dias após anunciarem a separação.

Em texto divulgado no seu Instagram nesta quarta-feira (20), José Loreto disse que quer reconquistar Débora Nascimento e que, apesar das evidências, jura "que nada aconteceu". Circulam na imprensa e nas redes sociais boatos de que ele a teria traído.

"Débora, você tem todas as razões para estar magoada comigo. Te dei motivos, indícios, diria que até provas, que eu mesmo, se estivesse no seu lugar, diria que são inquestionáveis. Mas a vida real às vezes surpreende até as 'vidas de novela'. A realidade é cruel, tem consequências e verdades que não agradam à audiência", diz outro trecho do texto.

José Loreto e Débora Nascimento eram casados havia seis anos. Atores, eles começaram a se relacionar quando filmaram a novela "Avenida Brasil", da Globo. No ano passado, eles se tornaram pais de Bella, de seis meses.

"Errei sim" foi escrita por Ataulfo Alves (1909-1969) em 1950 -é dele também um dos sambas mais importantes da história, "Ai Que Saudades Da Amélia". De forma implícita, a letra da canção retrata o fim do casamento de Dalva de Oliveira com o também cantor Herivelto Martins (1912-1992).

Episódio marcante da Era do Rádio brasileira, o rompimento entre Dalva Oliveira e Herivelto Martins protagonizou canções memoráveis. Depois da separação, eles se envolveram em uma verdadeira briga musical, em que um gravava uma música aparentemente endereçada ao outro, que seria respondida na primeira oportunidade.

A história entre os dois virou filme, livro e série de TV. Em 2010, a Rede Globo exibiu a série "Dalva e Herivelto, uma canção de amor" que mostrava a relação profissional e amorosa entre dois grandes representantes da época de ouro do rádio no Brasil. A série foi protagonizada pelos atores Adriana Esteves e Fábio Assunção.

Leia, a seguir, a letra da música "Errei sim".

Errei sim,

Manchei o teu nome

Mas foste tu mesmo

O culpado

Deixavas-me em casa

Me trocando pela orgia

Faltando sempre

Com a tua companhia.

Lembra-te, agora, que não é,

Só casa e comida

Que prende por toda a vida

O coração de uma mulher.

As jóias que me davas

Não tinham nenhum valor

O mais caro me negavas

Que era todo o teu amor,

Mas, se existe ainda

Quem queira me condenar,

Que venha logo

A primeira pedra