Locutores da Litoral FM contam suas histórias em podcasts imperdíveis

Rádio Litoral lança conteúdo exclusivo para internet com seus locutores e um programa especial

Imagem de perfil de Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Editor adjunto / [email protected]

Publicado em 14 de agosto de 2019 às 19:01

 - Atualizado há 6 anos

A locutora Cleide Costalonga no estúdio da Litoral FM Crédito: Pollyana Cuel/Instagram/@litoralfm

Cleide Costalonga, Roliber Wanderson, Luiz Carlos Lopes... Se você é ouvinte da Rádio Litoral, já deve ter ouvido falar nesses nomes e todo alto astral que seus donos transmitem diariamente no dial 102,3 FM. Agora, você conhece as histórias que estes nomes carregam?

Por exemplo, Roliber, a voz que abala corações, é mineiro, de Ipatinga, radicado no ES há 31 anos. Isso não é tudo. O rapaz tem saudades de andar de trem e acabou de completar 21 anos de Litoral FM. Por curiosidade, sua entrada na rádio foi no dia da morte de Leandro, que fazia dupla com Leonardo, 3 de junho de 1998.

"Mesmo meu aniversário de Litoral passe despercebido, jornal e televisão lembra a morte dele. E logo eu lembro da minha entrada", conta Roliber.

Essa fala é tirada dos Podcasts da Litoral. Apresentado pelo radialista Tiago Silvares, os programas contam um pouco da história da rádio, aproveitando o gancho da comemoração dos 25 anos da Litoral, e meclam com um pouco das trajetórias de seus funcionários.

O programa tem o intuito de aproximar o ouvinte dos donos das vozes que fazem parte do cotiano deles. Já estão disponíveis três episódios no site da Litoral FM, cada um deles trazendo um bate papo com um locutor.

No primeiro, a convidada é Cleide Costalonga. Por sinal, ela tem 30 anos de rádio e é corredora das horas vagas. Para isso, ela levanta 3h30. Bem na madrugada.

Todas as terças-feiras é lançado um novo episódio no canal da Litoral FM, no Soundcloud. Até o momento, já estão no ar os podcasts com as histórias de Roliber, Cleide e Luiz Carlos Lopes.

Mas essa não é a única novidade, a rádio também lançou o podcast musical do “Segue o Baile”, com Diogo DJ. O programa é um sucesso no dial e agora tem uma versão para os ouvintes que querem ouvir a qualquer momento na internet.

