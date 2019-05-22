Lisa Kudrow, de Friends, será estrela de nova série de humor da Amazon

22/05/2019 - A atriz Lisa Kudrow Crédito: Reprodução

Lisa Kudrow, 55, conhecida por interpretar a Phoebe de Friends, assinou contrato para o piloto da série de humor "Good People", da Amazon, segundo informações da Variety.

A série conta a história de três gerações de mulheres que trabalham no escritório da ombudsman de uma faculdade. Nesse cenário, a história se desenvolve abordando o feminismo em diferentes faixas etárias e como reconciliar ideias socialmente construídas sobre sexo, raça, classe social e gênero.

Kudrow interpretará Lynn Steele, a ombudsman. A personagem é descrita como uma mulher cansada, com "força mercurial da natureza" e vista como uma pessoa pouco simpática pelos millenials (nascidos entre o início dos anos 1980 e meados dos 90), apesar de ter sido uma defensora das mulheres durante toda a carreira.