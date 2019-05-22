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Lisa Kudrow, de Friends, será estrela de nova série de humor da Amazon

Atriz viverá ombudsman numa trama que abordará a relação entre mulheres de três gerações

Publicado em 

22 mai 2019 às 17:54

Publicado em 22 de Maio de 2019 às 17:54

22/05/2019 - A atriz Lisa Kudrow Crédito: Reprodução
Lisa Kudrow, 55, conhecida por interpretar a Phoebe de Friends, assinou contrato para o piloto da série de humor "Good People", da Amazon, segundo informações da Variety.
A série conta a história de três gerações de mulheres que trabalham no escritório da ombudsman de uma faculdade. Nesse cenário, a história se desenvolve abordando o feminismo em diferentes faixas etárias e como reconciliar ideias socialmente construídas sobre sexo, raça, classe social e gênero.
> Courteney Cox grava vídeo em frente ao apartamento de 'Friends'
Kudrow interpretará Lynn Steele, a ombudsman. A personagem é descrita como uma mulher cansada, com "força mercurial da natureza" e vista como uma pessoa pouco simpática pelos millenials (nascidos entre o início dos anos 1980 e meados dos 90), apesar de ter sido uma defensora das mulheres durante toda a carreira.
> Criadora de 'Friends' descarta continuação da série
Whitney Cummings e Lee Daniels serão os roteiristas e produtores da série, que terá episódios de meia-hora. Cummings também deve interpretar uma personagem, ainda não revelada.

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