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Nostalgia

Lindsay Lohan revive falas marcantes de 'Meninas Malvadas'

Lindsay claramente se diverte repetindo as frases e não consegue controlar o riso em algumas ocasiões
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 fev 2018 às 12:43

Publicado em 07 de Fevereiro de 2018 às 12:43

Lindsay Lohan Crédito: Reprodução/Instagram
Enquanto Lindsay Lohan não convence a equipe de Garotas Malvadas a filmar uma sequência para o filme, ela gravou um vídeo em que reproduz suas oito falas favoritas do longa lançado há 14 anos e que gera adoração até hoje.
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A atriz, que interpretou Cady Heron no longa, fez a gravação para a revista W Magazine. A sua primeira fala favorita é "The limit does not exist" ("O limite não existe", em português).
Lindsay claramente se diverte repetindo as frases e não consegue controlar o riso em algumas ocasiões. É o caso de "Do not have sex because you will get pregnant and die" ("Não faça sexo porque você vai engravidar e morrer").

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