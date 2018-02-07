Lindsay Lohan revive falas marcantes de 'Meninas Malvadas'

Lindsay Lohan Crédito: Reprodução/Instagram

Enquanto Lindsay Lohan não convence a equipe de Garotas Malvadas a filmar uma sequência para o filme, ela gravou um vídeo em que reproduz suas oito falas favoritas do longa lançado há 14 anos e que gera adoração até hoje.

A atriz, que interpretou Cady Heron no longa, fez a gravação para a revista W Magazine. A sua primeira fala favorita é "The limit does not exist" ("O limite não existe", em português).