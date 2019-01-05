Lindsay Lohan posa com ator do filme 'Meninas Malvadas' após 15 anos

A atriz e apresentadora Lindsay Lohan, 32, fez a alegria dos fãs neste sábado (5) ao postar em suas redes sociais uma foto com o ator Jonathan Bennett, 37, com quem contracenou no clássico adolescente "Meninas Malvadas".

Internautas aproveitaram para pedir uma sequência do filme lançado há quase 15 anos e recordaram frases do longa nos comentários, como "ele é namorado da Regina!", "naquele dia ele me perguntou que dia era hoje" e "às quartas usamos rosa".

Lohan não comentou o porquê do encontro, mas Bennett também postou em sua conta no Instagram alguns cliques feitos com a atriz: "Aaron Samuels + Cady Heron para sempre", afirmou ele junto à foto. "Encontro com minha garota".

A atriz, cuja promissora carreira desabou após uma série de problemas legais e uso abusivo e drogas, voltará à TV dos Estados Unidos na próxima semana em um reality show sobre seus empreendimentos de casas noturnas na Grécia, que passará na MTV.