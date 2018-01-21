Lindsay Lohan está criando uma linha de maquiagens

Durante o programa The Wendy Williams Show, um talkshow norte-americano, a atriz Lindsay Lohan revelou que está trabalhando em um novo projeto ligado ao mundo da beleza.
Além de estar filmando a segunda temporada da série 'Sick Note', abrindo uma casa noturna em Mykonos, na Grécia, planejando o design de sua própria ilha em Dubai - onde Lindsay mora hoje, continuar a ajudar famílias refugiadas na Turquia e se mantendo sóbria, a atriz dividiu que tem mais um projeto encaminhado: sua própria linha de beleza. Apesar da foto que foi mostrada no programa não ser muito específica, é possível ver batons, pó compacto e um iluminador. Por enquanto, nada foi divulgado sobre nome ou data de lançamento.