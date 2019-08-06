Home
>
Famosos
>
Lindsay Lohan está conhecendo melhor príncipe da Arábia Saudita, diz site

Lindsay Lohan está conhecendo melhor príncipe da Arábia Saudita, diz site

O monarca e real chefe do país é acusado pessoalmente por abusos contra os direitos humanos e pela morte de Jamal Khashoggi, jornalista crítico da monarquia na Turquia

Agência Folha Press

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 01:51

 - Atualizado há 6 anos

A atriz e cantora Lindsay Lohan Crédito: Instagram/ @lindsaylohan

A atriz e cantora Lindsay Lohan, 33, está conhecendo melhor o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, segundo o site Page Six. O monarca e real chefe do país é acusado pessoalmente por abusos contra os direitos humanos e pela morte de Jamal Khashoggi, jornalista crítico da monarquia na Turquia. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

De acordo com rumores, o príncipe já deu vários presentes para Lohan, incluindo, um cartão de crédito. Segundo o Page Six, amigos da atriz, que não são identificados na reportagem, dizem que já viram trocas de texto entre os dois e se gabam da "nova amizade".

> Lindsay Lohan posa com ator do filme 'Meninas Malvadas' após 15 anos

Ao site, um representante de Lohan negou as informações. Disse que a atriz e Salman só se encontraram uma vez, há cerca de um ano, em uma corrida de Fórmula 1. O representante também negou os presentes. 

> Lindsay Lohan diz que os dias de festa e confusão 'devem ficar no passado'

Fontes do Page Six também disseram que não é incomum a atriz e cantora ser "paquerada" por celebridades e autoridades do Oriente Médio, já que "eles são loucos por ela lá". 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

Famosos

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais