Lindsay Lohan está conhecendo melhor príncipe da Arábia Saudita, diz site

Publicado em 6 de agosto de 2019 às 01:51
- Atualizado há 6 anos
A atriz e cantora Lindsay Lohan, 33, está conhecendo melhor o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammad bin Salman, segundo o site Page Six. O monarca e real chefe do país é acusado pessoalmente por abusos contra os direitos humanos e pela morte de Jamal Khashoggi, jornalista crítico da monarquia na Turquia.
De acordo com rumores, o príncipe já deu vários presentes para Lohan, incluindo, um cartão de crédito. Segundo o Page Six, amigos da atriz, que não são identificados na reportagem, dizem que já viram trocas de texto entre os dois e se gabam da "nova amizade".
Ao site, um representante de Lohan negou as informações. Disse que a atriz e Salman só se encontraram uma vez, há cerca de um ano, em uma corrida de Fórmula 1. O representante também negou os presentes.
Fontes do Page Six também disseram que não é incomum a atriz e cantora ser "paquerada" por celebridades e autoridades do Oriente Médio, já que "eles são loucos por ela lá".
