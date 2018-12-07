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Propaganda de calcinha

Lilia Cabral se recusa a fazer propaganda em novela, diz colunista

Atriz teria que segurar uma calcinha durante uma cena de 'O Sétimo Guardião'

Publicado em 07 de Dezembro de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 dez 2018 às 12:52
A atriz Lilia Cabral dá vida à personagem Valentina em "O Sétimo Guardião", na Globo Crédito: TV Globo/Divulgação
O colunista Leo Dias descobriu que a propaganda de lingerie feita pelo personagem de Milhem Cortez, o delegado Joubert de "O Sétimo Guardião", era para ter sido feito, na verdade, por Lilia Cabra, que dá via à ricaça Valentina. 
Segundo Leo Dias, a ideia era que Valentina segurasse uma calcinha, mas Lilia se recusou a se prestar ao papel. 
A atriz alegou que não estava confortável com a situação, uma vez que o cachê da publicidade é pago à TV Globo somente. Segundo Leo Dias, a Globo foi procurada, mas não se manifestou até o fechamento da edição. 

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