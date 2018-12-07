Lilia Cabral se recusa a fazer propaganda em novela, diz colunista

A atriz Lilia Cabral dá vida à personagem Valentina em "O Sétimo Guardião", na Globo Crédito: TV Globo/Divulgação

O colunista Leo Dias descobriu que a propaganda de lingerie feita pelo personagem de Milhem Cortez, o delegado Joubert de "O Sétimo Guardião", era para ter sido feito, na verdade, por Lilia Cabra, que dá via à ricaça Valentina.

Segundo Leo Dias, a ideia era que Valentina segurasse uma calcinha, mas Lilia se recusou a se prestar ao papel.