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Família

Leonardo exibe foto rara com os seis filhos no dia do aniversário dele

Cantor reuniu familiares para completar 58 anos de vida

Publicado em 26 de Julho de 2021 às 11:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 jul 2021 às 11:32
O cantor Leonardo exibe foto rara com os seis filhos no dia do aniversário dele
O cantor Leonardo exibe foto rara com os seis filhos no dia do aniversário dele Crédito: Instagram/@leonardo
O cantor Leonardo completou 58 anos neste domingo (25). Para comemorar a data, o apresentador postou uma série de fotos do que parecia ser uma reunião familiar recente para comemorar a data, já que entre as imagens Zé Félipe e Vírginia Fonseca, aparecem com a pequena Maria Alice, de apenas dois meses.
Porém, o grande destaque ficou por conta de uma imagem rara do sertanejo ao lado dos seis filhos: Pedro Leonardo, 34, Jéssica Beatriz Costa, 27, Matheus Vargas, 23, Monyque Isabella, 29, Zé Felipe, 23, e João Guilherme Ávila, 19. "Obrigado Deus por mais um ano de vida ao lado da minha família", escreveu no Instagram.
Em abril, o sertanejo fez a primeira live Cabaré ao lado de Gusttavo Lima, sem Eduardo Costa,o antigo parceiro na empreitada. Amigos, Leonardo e Lima chegaram a dividir o microfone brevemente no show online VillaMix em Casa, realizado em maio de 2020, antes dessa apresentação.
O afastamento entre Leonardo e Costa ocorreu após as polêmicas que aconteceram justamente na live Cabaré, de maio do ano passado. Na ocasião, os sertanejos foram criticados por falarem palavrões durante o show ao vivo e desobedeceram as recomendações da OMS (Organização Mundial de Saúde) de evitar beijos e abraços por causa da pandemia do novo coronavírus. Os músicos, porém, se beijaram e abraçaram durante toda a transmissão virtual.
Alguns dias depois da apresentação de Leonardo e Lima, Costa mostrou que não superou ter deixado o projeto. Ele admitiu ter ficado com ciúmes ao ver que seu antigo companheiro o substituiu, e que a sensação foi a mesma de presenciar um homem transando com sua mulher.
"Não sei dizer, porque é um sentimento que eu não gosto de sentir. Você gostaria de ver um cara comendo sua esposa? É mais ou menos isso. Esse projeto foi idealizado para cantar o Leonardo e eu, então, se as pessoas enxergarem como ciúmes, eu posso falar que tenho ciúmes, sim", disse Costa em entrevista publicada no canal do YouTube "Segunda Voz e Cia".
"Você imagina um projeto que idealizei minha vida inteira, eu o montei, deitava na minha cama e sonhava o que a gente ia cantar. Você imagina eu, virando noites e noites produzindo, fazendo os arranjos. O meu ciúmes não é com o Leonardo, ele cantou com um monte de gente antes de cantar comigo, é o projeto, o nome, a marca. Só isso", ponderou o artista.

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