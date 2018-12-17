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Leo Jaime vence 'Dança dos Famosos': 'Consegui representar muita gente'

Com um tipo físico considerado fora do padrão, ele afirma que superou a vergonha de se expor

Publicado em 17 de Dezembro de 2018 às 18:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 dez 2018 às 18:51
17/12/2018 - Leo Jaime e Larissa Parison vencem a 'Dança dos Famosos' Crédito: Fábio Rocha/Globo
Leo Jaime foi o vencedor da 15ª edição do quadro Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão, cuja final foi ao ar neste domingo, 16. Ele superou as adversárias Erika Januza e Dani Calabresa e levou o troféu ao lado da professora Larissa Parison.
Na etapa final, os participantes tiveram de apresentar duas coreografias, um tango e uma valsa.
Leo Jaime motivou aplausos da plateia e elogios dos jurados, o que lhe garantiu sete notas máximas (de oito) do júri nas duas apresentações. O auditório deu nota 9,6, e o público de casa concedeu 9,8.
Depois da vitória, o cantor falou sobre a superação de ter participado do quadro. "Essa competição foi uma coisa que mudou a minha vida de cabeça pra baixo. Eu mudei como pessoa, fisicamente e emocionalmente. O maior desafio pra mim, no começo, era entrar aqui e superar o meu próprio nervosismo, além da vergonha de estar me expondo fisicamente na frente das pessoas depois de ouvir tantas coisas", disse.
Ele afirmou que hoje se sente mais à vontade com o próprio corpo. "Consegui representar muita gente que agora deve pensar 'eu também posso'. E pode, sim", completou.

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