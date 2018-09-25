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RECUPERAÇÃO

Leo Dias retorna ao SBT após tratamento e recebe buquê de flores

'Tô de volta!', comemorou o apresentador do 'Fofocalizando'
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2018 às 16:24

Publicado em 25 de Setembro de 2018 às 16:24

O apresentador e colunista Leo Dias Crédito: Reprodução de ENTITY_apos_ENTITYFofocalizandoENTITY_apos_ENTITY (2018) / SBT
O jornalista Leo Dias retornou ao seu posto como apresentador no "Fofocalizando", do SBT, nesta segunda-feira, dia 24, após ser internado para tratar seu vício em cocaína. "Muito boa tarde a todos, muitas saudades, muitas saudades. Tô de volta", comemorou Leo em sua primeira aparição na emissora após o período de afastamento.
Em seguida, ele foi surpreendido com um buquê de flores entregue pela produção do programa. "Olha Leo Dias, esse é um presente da produção aí do Rio de Janeiro, e do pessoal daqui de São Paulo. Como a gente não pode tá aí, vai aquele beijo junto com essas flores. Boas energias, a primavera tá aí e você tá renovado, bonitão, aqui com a gente", afirmou sua colega Lívia Andrade.
Uma ausência chamou atenção dos fãs da atração: a apresentadora Mamma Bruschetta. Décio Piccinini explicou: "A Mamma não tá aqui com a gente porque ela tem que fazer aqueles exames de rotina, mas já já ela volta", disse.

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