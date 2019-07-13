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Lenine grava nas Dunas de Itaúnas e convida para Festival de Forró

O artista será o grande responsável pela abertura do evento, que começa neste sábado (13), em Conceição da Barra

Publicado em 

13 jul 2019 às 13:29

Publicado em 13 de Julho de 2019 às 13:29

Lenine convida para o Festival de Forró Crédito: Instagram
Lenine, consagrado músico pernambucano, deixou, na manhã deste sábado (13), em vídeo gravado para as redes sociais, convite para o primeiro dia do Festival Nacional de Forró de Itaúnas. O artista será o grande responsável pela abertura do evento.
"Olá, rapaziada. Diretamente das Dunas de Itaúnas, numa manha ensolarada e belíssima, hoje tem show na terra do forró", disse o cantor no vídeo postado no Instagram, com a legenda: "Hoje é dia de forrozear. Chega aí! #Itaunas".
> Com entrada franca, Forró do Pontal 2019 terá show de Bonde do Forró
Além dele, nomes como Mariana Aydar, Chico César, Genival Lacerda e Tato Falamansa, figurinha carimbada desde outras edições, estarão presentes no do palco do Bar do Forró, nos próximos sete dias. O espaço contará com 26 shows, além das apresentações das bandas que disputam o troféu do festival e DJs. As entradas para curtir toda essa programação ainda estão à venda.
Os interessados podem garantir os ingressos tanto pela internet quanto por depósito bancário. Os ingressos avulsos, já no segundo lote, custam R$ 72,22 para os dias 13, 14, 19 e 20. Para os dias 15, 16, 17 e 18, a entrada sai ao preço de R$ 61,12. Os passaportes para todos os dias já se encontram esgotados. 
PROGRAMAÇÃO FENFIT 2019
13/07 (sábado)
Atrações: DJ Fabricio Bravim, Lenine, Nando Nogueira, Trio Alvorada e Trio Maribondo
14/07 (domingo)
Atrações: DJ Fabricio Bravim convida DJ Messias (RJ), Mariana Aydar, Fabiano Santana, Trio Maracatu, e 1ª eliminatória do festival
15/07 (segunda)
Atrações: DJs Bailo dos Ratos, Marimelo, Edson Duarte, Marcelo Mimoso, e 2ª eliminatória do festival
16/07 (terça)
Atrações: DJ Fabricio Bravim, Trio Estopim, Banda de Pifanos de Caruaru, Chico Santos e Mauricio Paraxaxar, e a 3ª eliminatória do festival
> Não sabe dançar forró? Na Grande Vitória tem aula de graça
17/07 (quarta)
Atrações: DJ Fabricio Bravim, Trio Potiguá, Liv Moraes canta Dominguinhos, Benicio Guimarães, e a 4ª eliminatória do festival
18/07 (quinta)
Atrações: DJ Fabricio Bravim, Fabiano Santana convida Tato Falamansa, Forró D2, Os 3 do Nordeste, e 1ª final do festival
19/07 (sexta)
Atrações: DJ Fabricio Bravim, Enok Virgulino, Mestrinho convida Chico César, Trio Xamego, e 2ª final do festival
20/07 (sábado)
Atrações: DJ Fabricio Bravim, Bernadete França, Trio Dona Zefa convida Genival Lacerda, Trio Juriti, Dilsinho Medeiros, e anúncio do campeão do festival
SERVIÇO
Festival de Forró de Itaúnas (Fenfit) 2019
Local: Bar do Forró (R. Ítalo Vasconcelos, número 5, Vila de Itaúnas, Conceição da Barra)
Data: de 13 a 20 de julho, a partir das 22h
Ingressos: separadamente para cada dia, entradas são vendidas por R$ 72,22 (para os dias 13, 14, 19 e 20) e R$ 61,12 (para os dias 15, 16, 17 e 18) - Vendas por meio do ForróDeItaúnas.com, TicketDigital, bit.ly ou pelo (41) 99963-7407
Mais informações: (27) 3762-5087

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