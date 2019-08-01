Leandro Hassum estreia como apresentador de TV

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 13:37
- Atualizado há 6 anos
Leandro Hassum vai da comédia ao talk show a partir do próximo dia 27 de agosto, às 22h30, quando estreia seu novo programa na TNT, o "Tá Pago com Leandro Hassum", segundo informações da revista Contigo!.
Na atração, ele receberá convidados que serão recebidos em um restaurante para degustar drinques, pratos e sobremesas.
A cada semana será um novo participante no talk show, que também conta com Victor Meyniel, Stephanie Marinkovic, Giovana Fagundes e João Alcantara, que serão figuras do restaurante do programa.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o