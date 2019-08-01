"Tá Pago"

Leandro Hassum estreia como apresentador de TV

Programa irá ao ar na TNT e começa a ser exibido no dia 27 de agosto às 22h30

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 13:37 - Atualizado há 6 anos

O apresentador Leandro Hassum Crédito: TNT/Divulgação

Leandro Hassum vai da comédia ao talk show a partir do próximo dia 27 de agosto, às 22h30, quando estreia seu novo programa na TNT, o "Tá Pago com Leandro Hassum", segundo informações da revista Contigo!.

Na atração, ele receberá convidados que serão recebidos em um restaurante para degustar drinques, pratos e sobremesas.

A cada semana será um novo participante no talk show, que também conta com Victor Meyniel, Stephanie Marinkovic, Giovana Fagundes e João Alcantara, que serão figuras do restaurante do programa.

