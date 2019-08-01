Home
>
Famosos
>
Leandro Hassum estreia como apresentador de TV

Leandro Hassum estreia como apresentador de TV

Programa irá ao ar na TNT e começa a ser exibido no dia 27 de agosto às 22h30

Jose Ricardo Medeiros

[email protected]

Publicado em 1 de agosto de 2019 às 13:37

 - Atualizado há 6 anos

O apresentador Leandro Hassum Crédito: TNT/Divulgação

Leandro Hassum vai da comédia ao talk show a partir do próximo dia 27 de agosto, às 22h30, quando estreia seu novo programa na TNT, o "Tá Pago com Leandro Hassum", segundo informações da revista Contigo!. 

Recomendado para você

Humorista é um dos investidores desde o ano passado. Nas redes sociais, fãs e torcedores vibram pela visita

Renato Albani visita sede do Rio Branco e assiste a treino: "2026 vai ser diferente"

Após mais uma expulsão, reality quebrou o próprio recorde de edição com o maior número de participantes expulsos

A Fazenda 17 tem o recorde de edição com mais expulsões

Participante do reality show é eliminada do programa devido a ato de violência realizado durante transmissão ao vivo: 'O que é isso?', reage Adriane Galisteu

Carol Lekker é expulsa de 'A Fazenda 17'; saiba o motivo

Na atração, ele receberá convidados que serão recebidos em um restaurante para degustar drinques, pratos e sobremesas. 

A cada semana será um novo participante no talk show, que também conta com Victor Meyniel, Stephanie Marinkovic, Giovana Fagundes e João Alcantara, que serão figuras do restaurante do programa. 

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais